Рерайт справочника заболеваний для сети клиник

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Завершен2 заявки447 просмотров

Объём работы большой 292 статьи.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rPHzQGdOGHZWhn2rIq7WZNHW9iVFVNS_QClLcUATd54/edit?usp=sharing

Нужен специалист с опытом в медицинской тематике.

И по форме оплаты есть важный момент, нужно ИП, ООО или самозанятость для закрывающих документов.

Специалист нужен территориально в Москве и МО, Королёв было бы вообще идеально, для подписания договора.

Если всё устраивает, нужно будет сделать одну пробную статью для согласования с руководством, далее необходимо будет подписать договор.

Самозанятость делается в пару кликов онлайн, и никак негативно не сказывается на вас, никаких вытекающих проблем как с ИП. 6% налога будут добавлены к цене работы. Вы можете оформить самозанятость и при этом работать по трудовой в другой организации.

3 года назад
magnuszclinic
Мика 
36 лет
3 года в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
3 года назад
$200
30 дней
Ирина просто золото, оперативно (охренелион символов написали в кротчайший срок), качественно, всегда на связи, рекомендую!
Спасибо за проект и теплые слова. Очень приятно работать с профессионалом и просто порядочным человеком. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
3 года назад
Алексей
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
5 часов назад
529 отзывов
3 года назад
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