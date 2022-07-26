Объём работы большой 292 статьи.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rPHzQGdOGHZWhn2rIq7WZNHW9iVFVNS_QClLcUATd54/edit?usp=sharing

Нужен специалист с опытом в медицинской тематике.

И по форме оплаты есть важный момент, нужно ИП, ООО или самозанятость для закрывающих документов.

Специалист нужен территориально в Москве и МО, Королёв было бы вообще идеально, для подписания договора.

Если всё устраивает, нужно будет сделать одну пробную статью для согласования с руководством, далее необходимо будет подписать договор.

Самозанятость делается в пару кликов онлайн, и никак негативно не сказывается на вас, никаких вытекающих проблем как с ИП. 6% налога будут добавлены к цене работы. Вы можете оформить самозанятость и при этом работать по трудовой в другой организации.