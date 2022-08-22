Необходимо сделать качественный рерайт текста на 118к символов

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Завершен10 заявок464 просмотра

Задача: Сделать качественный рерайт текста не отклоняясь от стилистики оригинала

Цель статьи: Продать услугу на странице сайта, компетентно рассказать клиенту о нашей услуге

Целевая аудитория: иностранцы открывающие или уже открывшие, иностранные юр лица, фирмы в РФ

Дополнительные требования: копирайтеру обязательно нужно понимать юридическую тему !

Главное — качество и соблюдения всех абзацев и регистров как в исходнике!

Предварительно нужно сделать одну статью для теста!

3 года назад
trial83
42 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
4 дня назад
3 года назад
$90
8 дней
Escrow
Качество текста хорошее, но исполнитель задержала сроки на 2-3 недели (высылала тексты частями).
Хороший заказчик, приятное сотрудничество. Спасибо.

Заявки фрилансеров

Полина
 
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3 года назад
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Была
4 дня назад
3 года назад
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