mama81

Татьяна mama81

 
43 годаУкраина/Николаев
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 дня назад
Продающие тексты для вашего сайта.

Здравствуйте! Меня зовут Татьяна. В сфере копирайтинга/рерайтинга уже более 9 лет. За это время было написано тысячи статей на разные темы, включая технические тексты. На постоянной основе сотрудничаю с

несколькими заказчиками уже на протяжении многих лет. Соответственно, не только слышу, но и выполняю пожелания клиентов. На этом сервисе я только "набираю обороты", но давно работаю на другой аналогичной бирже.

Знаю как писать уникальные и читабельные статьи с гармоничным вхождением ключей, ориентированные на нужную аудиторию. Пишу легким слогом, без воды и лишней информации для набивания знаков.

Почему со мной выгодно работать? Я всегда:

  • Соблюдаю дедлайн.
  • Четко придерживаюсь требований ТЗ.
  • Пишу структурированные статьи, которые удобно и приятно читать.
  • Оперативно вношу корректировки (при необходимости), не требуя дополнительной оплаты.
По запросу заказчика предоставлю ссылки на свои работы.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ (цена за 1 000 ЗБП):

- копирайтинг  (информационные, продающие статьи, описания товаров и др.) - от $2;

- рерайтинг (сделаю уникальным самый неуникальный текст) - $1,5;

- переводы (англ./рус., рус./укр., укр./рус.) - $1,5.

При заказе от 20 000 зн. действует скидка 5%!

5 из 5
по оценкам заказчиков
100%
заказчиков рекомендуют
$20
средняя цена заказа
100%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
15
безопасных платежей
ТОП-10
Рерайтинг
Отзывы заказчиков
AndrewESTKING
Андрей 
36 летУкраина
8 месяцев в сервисе
Был
25 дней назад
$10
10 баллов
5 месяцев назад
Рерайт 10 новостей на 07.08-11.08
Отличный исполнитель. Всегда все четко, дедлайны соблюдены, тексты в порядке. Был рад сотрудничеству.
Спасибо за сотрудничество. Заказчик на вес золота :)
Ответный отзыв
AndrewESTKING
Андрей 
36 летУкраина
8 месяцев в сервисе
Был
25 дней назад
$12
10 баллов
5 месяцев назад
Рерайт 12 новостей на 31.07-05.06
Рерайт выполнен на "отлично". Всем довольны, продолжаем.
Отличный заказчик. Сколько работаем – все ок.
Ответный отзыв
AndrewESTKING
Андрей 
36 летУкраина
8 месяцев в сервисе
Был
25 дней назад
$12
10 баллов
5 месяцев назад
Рерайт 12 новостей на 24.07-29.07
Работа выполнена отлично. Продолжаем.
Как всегда все ок. Отличный заказчик.
Ответный отзыв
AndrewESTKING
Андрей 
36 летУкраина
8 месяцев в сервисе
Был
25 дней назад
$12
10 баллов
5 месяцев назад
Рерайт 12 новостей на 17.07-22.07
Отличная работа, все супер.
Все супер, сотрудничеством довольна.
Ответный отзыв
AndrewESTKING
Андрей 
36 летУкраина
8 месяцев в сервисе
Был
25 дней назад
$18
10 баллов
6 месяцев назад
Рерайт 18 новостей на 10.07-15.07
Отличный рерайтер. Работа сделана вовремя, качество в порядке.
Приятно работать с людьми, которые знают чего хотят и умеют все грамотно донести. Только +++++
Ответный отзыв
Рерайтинг
14 отзывов
$1.5/час
от $2от 1 дня
#6
Продающие тексты
нет отзывов
$2/час
от $4от 1 дня
#153
Переводы
нет отзывов
$1.5/час
от $2от 1 дня
#688