Продающие тексты для вашего сайта.

Здравствуйте! Меня зовут Татьяна. В сфере копирайтинга/рерайтинга уже более 9 лет. За это время было написано тысячи статей на разные темы, включая технические тексты. На постоянной основе сотрудничаю с

несколькими заказчиками уже на протяжении многих лет. Соответственно, не только слышу, но и выполняю пожелания клиентов. На этом сервисе я только "набираю обороты", но давно работаю на другой аналогичной бирже.

Знаю как писать уникальные и читабельные статьи с гармоничным вхождением ключей, ориентированные на нужную аудиторию. Пишу легким слогом, без воды и лишней информации для набивания знаков.

Почему со мной выгодно работать? Я всегда:

Соблюдаю дедлайн.

Четко придерживаюсь требований ТЗ.

Пишу структурированные статьи, которые удобно и приятно читать.

Оперативно вношу корректировки (при необходимости), не требуя дополнительной оплаты.

По запросу заказчика предоставлю ссылки на свои работы.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ (цена за 1 000 ЗБП) :

- копирайтинг (информационные, продающие статьи, описания товаров и др.) - от $2;

- рерайтинг (сделаю уникальным самый неуникальный текст) - $1,5;

- переводы (англ./рус., рус./укр., укр./рус.) - $1,5.