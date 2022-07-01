Ручной рерайт на английском языке

Требуется провести рерайтинг одного текста на тему чугунных казанов, создав 10 уникальных вариантов. Тексты должны быть написаны литературным языком с сохранением смысла. Структура может изменяться, но количество и смысл подзаголовков остаются неизменными. Оплата 50 руб/1000 знаков на ЮМани, 25 грн на Приват.
Ручной рерайт на английском
Качественный рерайт. Уникальность по etxt.biz от 80%. Использовать ключевые запросы.
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