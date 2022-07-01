Ручной рерайт на английском языке

Требуется написать адаптированное резюме по научной статье объемом до 2000 символов без пробелов. Резюме должно содержать 4 блока: введение, методы, ключевые моменты и заключение, с равномерным распределением символов. Текст должен быть авторским и легко воспринимаемым на слух, без перенасыщения терминологией. В дальнейшем резюме будет использовано для дикторской начитки.