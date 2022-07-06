zheleznaevgenia

Евгения Железная zheleznaevgenia

 
25 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Копірайтинг/рерайтинг та переклад англійською, українською, російською

Доброго дня! Слава Україні!

Вас вітає профіль копірайтера, рерайтера, перекладача та просто надійної людини! Пропоную послуги створення текстового контенту в короткі терміни та за демократичну ціну! Роботи в моєму виконанні можна охарактеризувати такими аспектами як:

  • Точні до ТЗ.
  • Цікаві до уваги читача.
  • Грамотні та унікальні.
Досвід у сфері контент-мейкінгу складає 1.5 роки. Від самого початку вивчення цієї сфери фрілансу була ознайомленна з незлічуваною кількістю сайтів перевірки та аналізу статтей (включаючи пункти води, спаму, академічної тошнотності, частоти вживання пріоритетних слів, загальної оцінки тексту тощо).

Володію трьома мовами:

  • Англійська - С1 (згідно до EF Set Test).
  • Українська - С2 (носій).
  • Російська - С2 (носій).
Примірники декількох моїх робіт наявні у портфоліо. Виконую тексти у всіх стилях: від художнього до технічного/наукового, враховуючи публіцистичний. Завжди відкрита до навчання та нових пропозицій, тож буду рада співпраці!

Посилання на загальне портфоліо: https://docs.google.com/document/d/1ek3c-U5gvQny24mKTQLJBoOhVCRSd40t8vfSFghQNxo/edit?usp=sharing

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Отзывы заказчиков

Dariasite
Дар'я 
35 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$25
10 баллов
3 года назад
Рерайт на английском
Дякую за швидко та якісно виконану роботу! Рекомендую як відповідального та професійного виконавця.
Співпрацюю черговий раз. Замовник надійний.
Ответный отзыв
Dariasite
Дар'я 
35 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$21
10 баллов
3 года назад
Рерайт на английском языке
Дякую Євгенії за виконану роботу! Завдання виконано швидко, якісно, враховані всі вимоги та побажання. Рекомендую як професійного та відповідального виконавця.
Рекоменду Дар'ю як замовника. Відповідальна, швидко виходить на зв'язок. Відкрита до пропозицій та завжди відповість на запитання. Оплата швидко була зарезервована на біржі, тож в матеріальному аспекті Дар'я також відвічальна!
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