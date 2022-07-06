Копірайтинг/рерайтинг та переклад англійською, українською, російською
Доброго дня! Слава Україні!
Вас вітає профіль копірайтера, рерайтера, перекладача та просто надійної людини! Пропоную послуги створення текстового контенту в короткі терміни та за демократичну ціну! Роботи в моєму виконанні можна охарактеризувати такими аспектами як:
- Точні до ТЗ.
- Цікаві до уваги читача.
- Грамотні та унікальні.
Володію трьома мовами:
- Англійська - С1 (згідно до EF Set Test).
- Українська - С2 (носій).
- Російська - С2 (носій).
Посилання на загальне портфоліо: https://docs.google.com/document/d/1ek3c-U5gvQny24mKTQLJBoOhVCRSd40t8vfSFghQNxo/edit?usp=sharing
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
3 года назад
Дякую за швидко та якісно виконану роботу! Рекомендую як відповідального та професійного виконавця.
Ответный отзыв
Співпрацюю черговий раз. Замовник надійний.
$21
10 баллов
3 года назад
Дякую Євгенії за виконану роботу! Завдання виконано швидко, якісно, враховані всі вимоги та побажання. Рекомендую як професійного та відповідального виконавця.
Ответный отзыв
Рекоменду Дар'ю як замовника. Відповідальна, швидко виходить на зв'язок. Відкрита до пропозицій та завжди відповість на запитання. Оплата швидко була зарезервована на біржі, тож в матеріальному аспекті Дар'я також відвічальна!