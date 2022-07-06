Копірайтинг/рерайтинг та переклад англійською, українською, російською

Доброго дня! Слава Україні!

Вас вітає профіль копірайтера, рерайтера, перекладача та просто надійної людини! Пропоную послуги створення текстового контенту в короткі терміни та за демократичну ціну! Роботи в моєму виконанні можна охарактеризувати такими аспектами як:

Точні до ТЗ.

Цікаві до уваги читача.

Грамотні та унікальні.

Досвід у сфері контент-мейкінгу складає 1.5 роки. Від самого початку вивчення цієї сфери фрілансу була ознайомленна з незлічуваною кількістю сайтів перевірки та аналізу статтей (включаючи пункти води, спаму, академічної тошнотності, частоти вживання пріоритетних слів, загальної оцінки тексту тощо).

Володію трьома мовами:

Англійська - С1 (згідно до EF Set Test).

Українська - С2 (носій).

Російська - С2 (носій).

Примірники декількох моїх робіт наявні у портфоліо. Виконую тексти у всіх стилях: від художнього до технічного/наукового, враховуючи публіцистичний.

Посилання на загальне портфоліо: https://docs.google.com/document/d/1ek3c-U5gvQny24mKTQLJBoOhVCRSd40t8vfSFghQNxo/edit?usp=sharing