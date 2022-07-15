Рерайт на английском

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Завершеннет заявок172 просмотра

Рерайт на английском, 10-12 тысяч знаков, из трех источников.

3 года назад
Dariasite
Дар'я 
35 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

zheleznaevgenia
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$25
4 дня
Escrow
Дякую за швидко та якісно виконану роботу! Рекомендую як відповідального та професійного виконавця.
Співпрацюю черговий раз. Замовник надійний.

Заявки фрилансеров

zheleznaevgenia
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

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