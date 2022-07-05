Требуется качественный ручной рерайт статьи на английском языке. Примеры конкурентов будут предоставлены. Возможность дальнейшего сотрудничества для успешного исполнителя.
Сделать ручной рерайт на английском.
1. Качественный рерайт.
2. Уникальность от 80%.
3. Даю список ключевых запросов для статьи.
4. А также список освещаемых вопросов и статьи на данную тему для изучения и анализа.
Заявки фрилансеров
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