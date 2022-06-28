Ручной рерайт на английском языке

Требуется рерайт контента для строительного сайта объемом 10-11 тыс знаков. Необходимо переработать текст, сохранив смысл и улучшив читабельность. Ожидается качественное выполнение с учетом специфики строительной тематики.
Сделать ручной рерайт на английском
1. Качественный рерайт.
2. Уникальность по etxt.biz от 80%.
3. Использовать ключевые запросы.
4. Работу выполнить в нужном сервисе.
Даю похожие статьи для образца. и вопросы, которые нужно осветить. Ключи, которые нужно использовать в статье.
https://docs.google.com/document/d/1fN-OYBioz0_PzN1cLwjImopz676M3ZUTpELDmdy_5Nk/edit?usp=sharing
Заявки фрилансеров
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