Ручной рерайт на английском языке

Сделать ручной рерайт на английском

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Закрыт3 заявки178 просмотров

1. Качественный рерайт.

2. Уникальность по etxt.biz от 80%.

3. Использовать ключевые запросы.

4. Работу выполнить в нужном сервисе.

Даю похожие статьи для образца.  и вопросы, которые нужно осветить. Ключи, которые нужно использовать в статье. 

https://docs.google.com/document/d/1fN-OYBioz0_PzN1cLwjImopz676M3ZUTpELDmdy_5Nk/edit?usp=sharing

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