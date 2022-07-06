Требуется провести рерайтинг одного текста на тему чугунных казанов, создав 10 уникальных вариантов. Тексты должны быть написаны литературным языком с сохранением смысла. Структура может изменяться, но количество и смысл подзаголовков остаются неизменными. Оплата 50 руб/1000 знаков на ЮМани, 25 грн на Приват.