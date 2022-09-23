varusvarus19525

Выполнение любых заказов! Качественно и в установленные сроки!
Я переводчик с большим опытом работы и высоким уровнем ответственности.
Хорошо понимаю, что хочет Заказчик, чтобы углубиться в специфику поставленной задачи.
В совершенстве владею несколькими иностранными языками такими как английский, немецкий ,польский, испанский.
Имею большой опыт в переводе технической документации, бухгалтерской, финансовой и юридической документации. Перевожу тексты для наполнения сайтов, договоров.
Выполняю заказы в строго установленные сроки.
Жду ваших предложений.