varusvarus19525

Выполнение любых заказов! Качественно и в установленные сроки!

Я переводчик с большим опытом работы и высоким уровнем ответственности.

Хорошо понимаю, что хочет Заказчик, чтобы углубиться в специфику поставленной задачи.

В совершенстве владею несколькими иностранными языками такими как английский, немецкий ,польский, испанский.

Имею большой опыт в переводе технической документации, бухгалтерской, финансовой и юридической документации. Перевожу тексты для наполнения сайтов, договоров.

Выполняю заказы в строго установленные сроки.

Жду ваших предложений.