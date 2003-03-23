fyuufto

Назар fyuufto

 
20 летУкраина/Бахмут
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Хорошо разбираюсь в своём деле

Я помогу вам в вашем деле!

Свободно владею многими иностранными языками, в этот список входят: немецкий, английский, французский и испанский.

Имею хороший опыт работы в переводах текста, наборе текста и редактуре текста.

Имею опыт работы в написании статьей, четко по теме и без лишней воды.

Имею довольно хороший опыт работы в копирайтинге и рерайтинге.

Работаю качественно и на результат, стараюсь выполнить заказ в кратчайшие сроки и за приятную цену.

Буду рад сотрудничеству с вами.

Написание статей
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
guest_16567870351264
год в сервисе
Был
9 месяцев назад
$8
10 баллов
год назад
Нужно перепечатать в ворд 20 минут диалога
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!