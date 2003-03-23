Хорошо разбираюсь в своём деле
Я помогу вам в вашем деле!
Свободно владею многими иностранными языками, в этот список входят: немецкий, английский, французский и испанский.
Имею хороший опыт работы в переводах текста, наборе текста и редактуре текста.
Имею опыт работы в написании статьей, четко по теме и без лишней воды.
Имею довольно хороший опыт работы в копирайтинге и рерайтинге.
Работаю качественно и на результат, стараюсь выполнить заказ в кратчайшие сроки и за приятную цену.
Буду рад сотрудничеству с вами.
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Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
год назад
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