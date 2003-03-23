Хорошо разбираюсь в своём деле

Я помогу вам в вашем деле!

Свободно владею многими иностранными языками, в этот список входят: немецкий, английский, французский и испанский.

Имею хороший опыт работы в переводах текста, наборе текста и редактуре текста.

Имею опыт работы в написании статьей, четко по теме и без лишней воды.

Имею довольно хороший опыт работы в копирайтинге и рерайтинге.

Работаю качественно и на результат, стараюсь выполнить заказ в кратчайшие сроки и за приятную цену.

Буду рад сотрудничеству с вами.