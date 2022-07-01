Работаю быстро и на реультат.
Доброго времени суток.
Я готова вам помочь в работе, знаю английский, немецкий, изучаю итальянский.
Есть опыт работы с текстами: перевожу, набираю и редактирую.
Являюсь пользователем социальных сетей.
Проживаю в Украине.
Работаю на результат в кротчайшие строки за приятную цену.
Буду рада сотрудничеству.
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
2 года назад
👍🏼 Необходимо было перевести в срочном💨 порядке несколько писем 💌 Евгения справилась заданием очень быстро качество перевода отличное.
Ответный отзыв
Приятно было сотрудничать~