bimytete

Евгения Пальченко bimytete

 
24 годаУкраина/Славянск
2 года на фриланс-бирже
Была
7 месяцев назад
Работаю быстро и на реультат.

Доброго времени суток.

Я готова вам помочь в работе, знаю английский, немецкий, изучаю итальянский.

Есть опыт работы с текстами: перевожу, набираю и редактирую.

Являюсь пользователем социальных сетей.

Проживаю в Украине.

Работаю на результат в кротчайшие строки за приятную цену.

Буду рада сотрудничеству.

Отзывы заказчиков
evgeniy888
Евгений 
43 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
2 дня назад
$1
10 баллов
2 года назад
Перевод с немецкого на русский
👍🏼 Необходимо было перевести в срочном💨 порядке несколько писем 💌 Евгения справилась заданием очень быстро качество перевода отличное.
Приятно было сотрудничать~
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