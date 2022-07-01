Работаю быстро и на реультат.

Доброго времени суток.

Я готова вам помочь в работе, знаю английский, немецкий, изучаю итальянский.

Есть опыт работы с текстами: перевожу, набираю и редактирую.

Являюсь пользователем социальных сетей.

Проживаю в Украине.

Работаю на результат в кротчайшие строки за приятную цену.

Буду рада сотрудничеству.