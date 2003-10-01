Evgeniy_Dudka

Евгений Evgeniy_Dudka

 
20 летУкраина/Днепр
год на фриланс-бирже
Был
3 часа назад
О себе

"Профессиональная разработка веб-сайтов" 🔥

✍ Привет всем!

Моя основная специализация - верстка веб-сайтов разной сложности и разработка их дизайна.

Постоянно отслеживаю профессиональные тренды и использую только самые современные технологии.

В работе я применяю технологию на основе БЭМ (Блок, Элемент, Модификатор), гарантируя адаптивную, кроссбраузерную, качественную и надежную верстку.

Я уважаю ваше время и не просрочиваю дедлайн. Я понимаю ваши требования и пожелания.

🎨 Кроме того, я также являюсь UI/UX дизайнером и владею навыками работы с Photoshop и Figma. Это позволяет мне создавать веб-сайты, учитывая лучшие практики в области пользовательского интерфейса и опыта пользователя.

🎯 Моя цель - создавать веб-сайты и дизайны, приносящие удовлетворение и успех моим клиентам.

🤝 Работая со мной, вы получите:

✅ Адаптивность

✅ Кроссбраузерность

✅ Валидность

✅ Качественное выполнение

✅ Анимации (кнопок, изображений, при прокрутке и т.д.)

✅ Соблюдение сроков, 100% выполнение задачи до указанных сроков

✅ Скидки для постоянных клиентов

💻 Технологии, которые я использую:

✅ HTML/HTML5

✅ CSS/CSS3

✅ SCSS/SASS

✅ JavaScript

✅ Gulp

✅ БЭМ

✅ GIT/GitHub

✅ Figma

👌 Готов ответить на все ваши вопросы и начать работу сразу после обсуждения.

JavascriptHTMLCSSFigmaSCSSSASSGulpPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
8%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
guest_1700671667663
Украина
месяц в сервисе
Была
месяц назад
$100
10 баллов
месяц назад
Верстка сайта
Задача заключалась в создании верстки лендинга. На странице успешно реализованы слайдер и табы, а работа над адаптивностью выполнена на высоком уровне. Выражаю благодарность Евгению за проделанную работу. В ходе нашего сотрудничества он продемонстрировал высокий профессионализм. Очень рада результату сотрудничества и планирую обращаться в будущем.
Отличный заказчик! Задание было четко сформулировано, минимальное количество правок, приятно с вами сотрудничать. Благодарю и надеюсь на продолжение нашего сотрудничества. Спасибо!
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