"Профессиональная разработка веб-сайтов" 🔥
✍ Привет всем!
Моя основная специализация - верстка веб-сайтов разной сложности и разработка их дизайна.
Постоянно отслеживаю профессиональные тренды и использую только самые современные технологии.
В работе я применяю технологию на основе БЭМ (Блок, Элемент, Модификатор), гарантируя адаптивную, кроссбраузерную, качественную и надежную верстку.
Я уважаю ваше время и не просрочиваю дедлайн. Я понимаю ваши требования и пожелания.
🎨 Кроме того, я также являюсь UI/UX дизайнером и владею навыками работы с Photoshop и Figma. Это позволяет мне создавать веб-сайты, учитывая лучшие практики в области пользовательского интерфейса и опыта пользователя.
🎯 Моя цель - создавать веб-сайты и дизайны, приносящие удовлетворение и успех моим клиентам.
🤝 Работая со мной, вы получите:
✅ Адаптивность
✅ Кроссбраузерность
✅ Валидность
✅ Качественное выполнение
✅ Анимации (кнопок, изображений, при прокрутке и т.д.)
✅ Соблюдение сроков, 100% выполнение задачи до указанных сроков
✅ Скидки для постоянных клиентов
💻 Технологии, которые я использую:
✅ HTML/HTML5
✅ CSS/CSS3
✅ SCSS/SASS
✅ JavaScript
✅ Gulp
✅ БЭМ
✅ GIT/GitHub
✅ Figma
👌 Готов ответить на все ваши вопросы и начать работу сразу после обсуждения.
- Дизайн лендинга - Агентство с разработки дизайна7 просмотров
- Дизайн лендинга - Креативное агентстонет просмотров
- Дизайн лендинга - покупка/продажа NFT активов8 просмотров
- Дизайн главной страницы - доска обявлений3 просмотра
- Дизайн лендинга – предоставление услуг фотографа6 просмотров
- Дизайн лендинга - курс по криптовалютенет просмотров