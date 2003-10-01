О себе

"Профессиональная разработка веб-сайтов" 🔥

✍ Привет всем!

Моя основная специализация - верстка веб-сайтов разной сложности и разработка их дизайна.

Постоянно отслеживаю профессиональные тренды и использую только самые современные технологии.

В работе я применяю технологию на основе БЭМ (Блок, Элемент, Модификатор), гарантируя адаптивную, кроссбраузерную, качественную и надежную верстку.

Я уважаю ваше время и не просрочиваю дедлайн. Я понимаю ваши требования и пожелания.

🎨 Кроме того, я также являюсь UI/UX дизайнером и владею навыками работы с Photoshop и Figma. Это позволяет мне создавать веб-сайты, учитывая лучшие практики в области пользовательского интерфейса и опыта пользователя.

🎯 Моя цель - создавать веб-сайты и дизайны, приносящие удовлетворение и успех моим клиентам.

🤝 Работая со мной, вы получите:

✅ Адаптивность

✅ Кроссбраузерность

✅ Валидность

✅ Качественное выполнение

✅ Анимации (кнопок, изображений, при прокрутке и т.д.)

✅ Соблюдение сроков, 100% выполнение задачи до указанных сроков

✅ Скидки для постоянных клиентов

💻 Технологии, которые я использую:

✅ HTML/HTML5

✅ CSS/CSS3

✅ SCSS/SASS

✅ JavaScript

✅ Gulp

✅ БЭМ

✅ GIT/GitHub

✅ Figma

👌 Готов ответить на все ваши вопросы и начать работу сразу после обсуждения.