Верстка сайта

У меня есть дизайн-макет сайта в Figma. Требуется разработать версию с использованием чистого HTML, CSS и JS, а также добавить несколько слайдеров на страницу. Желательно, чтобы код был чистым, без использования внешних фреймворков. Макет Figma будет предоставлен выбранному исполнителю.