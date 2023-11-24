Верстка сайта

HTML-версткаЗавершен38 заявок114 просмотров
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У меня есть дизайн-макет сайта в Figma. Требуется разработать версию с использованием чистого HTML, CSS и JS, а также добавить несколько слайдеров на страницу. Желательно, чтобы код был чистым, без использования внешних фреймворков. Макет Figma будет предоставлен выбранному исполнителю.

Верстка сайта
месяц назад
guest_1700671667663
Украина
месяц в сервисе
Была
25 дней назад
Выбранный исполнитель
Evgeniy_Dudka
Евгений 
20 летУкраина
год в сервисе
Был
22 дня назад
месяц назад
$100
3 дня
UAH
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик! Задание было четко сформулировано, минимальное количество правок, приятно с вами сотрудничать. Благодарю и надеюсь на продолжение нашего сотрудничества. Спасибо!
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