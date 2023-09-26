Работаю в паре с программистом. Мы проектируем и разрабатываем веб-сайты под ключ под любые цели. Будь то повышение узнаваемости бренда, увеличение клиентской базы или же улучшение имиджа. Сайт - это ваш инструмент для привлечения новых клиентов, мы подберем для вас самый эффективный вариант.

Что мы умеем:

-Разработка прототипов основных страниц сайта

-Разработка индивидуального дизайна сайта

-Адаптивная верстка всех страниц и элементов сайта

-Frontend программирование

-Back-end программирование

-Помощь в подборе доменного имени и размещение на хостинге

-Разработка логотипа

Мы верим в создание лучших профессиональных и удобных для пользователей веб-сайтов с уникальным и современным дизайном, которые отлично выглядят, идеально работают и привлекают новых клиентов, а также реализует кампании, которые помогают бизнесу расти на долгие годы. Мы не вводим клиента в заблуждение, не навязываем лишние услуги и не завышаем стоимость работы.

Цены:

Сайт-визитка от 5 000 рублей

Лендинг от 9 000 рублей

Блог от 12 000 рублей

Корпоративный сайт от 10 000 рублей

Сайт-каталог от 20 000 рублей

Интернет-магазин от 25 000 рублей

Логотип от 1000 рублей

Работы можно посмотреть здесь:

Личный сайт: https://websd.ru/

Группа в ВК: https://vk.com/public221910153

Behance: https://www.behance.net/websd1