DST96

Дарья DST96

 
28 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад

Работаю в паре с программистом. Мы проектируем и разрабатываем веб-сайты под ключ под любые цели. Будь то повышение узнаваемости бренда, увеличение клиентской базы или же улучшение имиджа. Сайт - это ваш инструмент для привлечения новых клиентов, мы подберем для вас самый эффективный вариант.

Что мы умеем:

-Разработка прототипов основных страниц сайта

-Разработка индивидуального дизайна сайта

-Адаптивная верстка всех страниц и элементов сайта

-Frontend программирование

-Back-end программирование

-Помощь в подборе доменного имени и размещение на хостинге

-Разработка логотипа

Мы верим в создание лучших профессиональных и удобных для пользователей веб-сайтов с уникальным и современным дизайном, которые отлично выглядят, идеально работают и привлекают новых клиентов, а также реализует кампании, которые помогают бизнесу расти на долгие годы. Мы не вводим клиента в заблуждение, не навязываем лишние услуги и не завышаем стоимость работы.

Цены:
Сайт-визитка от 5 000 рублей
Лендинг от 9 000 рублей
Блог от 12 000 рублей
Корпоративный сайт от 10 000 рублей
Сайт-каталог от 20 000 рублей
Интернет-магазин от 25 000 рублей
Логотип от 1000 рублей

Работы можно посмотреть здесь:

Личный сайт: https://websd.ru/
Группа в ВК: https://vk.com/public221910153

Behance: https://www.behance.net/websd1

#28Отрисовка логотипов
#44Создание логотипов
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#410
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

guest_15991462536127
5 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$22
10 баллов
год назад
Логотип
Создание логотипов
Дарья подошла к моему проекту очень ответственно, что случается со стороны фрилансеров очень редко. Ну а результат меня поразил. Профессионализм Дарьи безупречен. Спасибо большое!
Была рада сотрудничеству! Подробное описание заказа и своевременная оплата. Мои рекомендации!
Ответный отзыв
ras1044
Антон 
71 год
6 лет в сервисе
Был
год назад
$17
10 баллов
год назад
Коррекция логотипа
Отрисовка логотипов
Выполнила работу за один день. Предоставила несколько вариантов лого. Все отлично
Была рада сотрудничеству! Подробное описание заказа, быстрая обратная связь, оплата без промедления, сразу после выполнения заказа. Рекомендую.
Ответный отзыв
valenta96
29 лет
8 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$22
10 баллов
год назад
Дизайн логотипа
Создание логотипов
Рекомендую
Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
Falman
Роман 
31 год
3 года в сервисе
Был
17 часов назад
$5
10 баллов
2 года назад
В логотипе изменить название
Отрисовка логотипов
Отличный исполнитель, задание выполнено быстро и недорого. Так же хочу отметить были сделаны дополнительные доработки по моему желанию. Рекомендую!
Роман отличный заказчик, было приятно с Вами поработать. Задачи четкие и понятные, оплата быстрая, общение приятное. Очень рекомендую!
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
4 отзыва
$1/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$1/час
от $60от 5 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$1/час
от $80от 14 дней
нет рейтинга