Работаю в паре с программистом. Мы проектируем и разрабатываем веб-сайты под ключ под любые цели. Будь то повышение узнаваемости бренда, увеличение клиентской базы или же улучшение имиджа. Сайт - это ваш инструмент для привлечения новых клиентов, мы подберем для вас самый эффективный вариант.
Что мы умеем:
-Разработка прототипов основных страниц сайта
-Разработка индивидуального дизайна сайта
-Адаптивная верстка всех страниц и элементов сайта
-Frontend программирование
-Back-end программирование
-Помощь в подборе доменного имени и размещение на хостинге
-Разработка логотипа
Мы верим в создание лучших профессиональных и удобных для пользователей веб-сайтов с уникальным и современным дизайном, которые отлично выглядят, идеально работают и привлекают новых клиентов, а также реализует кампании, которые помогают бизнесу расти на долгие годы. Мы не вводим клиента в заблуждение, не навязываем лишние услуги и не завышаем стоимость работы.
Цены:
Сайт-визитка от 5 000 рублей
Лендинг от 9 000 рублей
Блог от 12 000 рублей
Корпоративный сайт от 10 000 рублей
Сайт-каталог от 20 000 рублей
Интернет-магазин от 25 000 рублей
Логотип от 1000 рублей
Работы можно посмотреть здесь:
Личный сайт: https://websd.ru/
Группа в ВК: https://vk.com/public221910153
Behance: https://www.behance.net/websd1
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