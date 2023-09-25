Логотип для жилищной компании
Логотипы и Знаки
Добавлена2 просмотра
3 месяца назад
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Компания "Harmony Estates" - управляющая компания многоквартирного жилого комплекса, занимающаяся обеспечением комфортной жизни и уютной атмосферы для жильцов.
Пожелания:
Создайте логотип, который будет символизировать гармонию, уют и профессиональное управление, рассмотрите возможность включения знака в логотип, который подчеркнет ценности компании.