jekakoba

Євгеній Кобилінський jekakoba

 
26 летУкраина/Николаев
2 года на фриланс-бирже
Был
36 минут назад
Зручна, якісна та надійна верстка сайтів. Адаптив, кросбраузерність, валідність, семантичність

Зручна, якісна та надійна верстка сайтів. Адаптив, кросбраузерність, валідність, семантичність.

 HTML5, CSS3, SCSS, JavaScript, Responsive adaptive, БЕМ, Flexbox, Grid, Animations, PHPMailer.

Моє завдання — задовільнити потребу клієнта.

Переваги співпраці зі мною:

  • Економія коштів — за відсутності макетів під різні ширини екрану я розроблю адаптивну верстку на основі макету для ПК.

  • Надаю консультацію по макету та коду, гарантію на якісну верстку і можливість внесення будь-якої кількості правок.

  • Протягом тижня  після виконання замовлення я безкоштовно виправлю помилки, які були виявлені після передачі архіву з файлами.

До верстки входять:

  1. Адаптив під будь-які екрани (responsive adaptive).

  2. Кросбраузерність (Chrome, Firefox, Яндекс, Microsoft Edge, Opera, Safari).

  3. Перевірка на доповнення контента. Моя верстка не зламається  при заміні зображень чи тексту.

  4. Анімація CSS3 та JavaScript в разі потреби.

  5. Чистий та зрозумілий код написаний за методологією БЕМ + коментарі в разі необхідності.

  6. Оптимізація завантаження сайту.

Умови співпраці:

  • Якщо я відгукнувся на Ваш проект, то це означає, що я зацікавлений в його реалізації.

  • Від  Вас — готовий дизайн (Figma, PSD), технічне завдання (якщо його немає, то допоможу його створити).

  • Доводжу проект до повного затвердження. Допускається будь-яка кількість правок.

  • Беру аванс тільки за крупні проекти.

  • При необхідності надаю консультацію та поради щодо поведінки того чи іншого блоку, елементу сайту.

  • Ви можете запросити стан проекту в будь-який момент його розробки. В іншому випадку я сам буду звітувати Вам через якусь кількість виконаної роботи.

Процес роботи:

  1. Оцінка вартості та часу на виконання роботи.

  2. Виконання якісної та надійної верстки.

  3. Перевірка — звіт з мого боку, з Вашого — внесення правок.

  4. Оплата — Monobank / PayPal ( безпечна угода ).

  5. Передача архіву з матеріалами проекту.

Зв’язок зі мною:
Приймаю замовлення цілодобово. Ціна не залежить від дня тижня чи свят.
Telegramhttps://t.me/jekakoba

Discord: jekakoba(Жека)#2828

Пошта: [email protected]
Viber/WhatsApp: +380950540678

JavascriptFigmaSCSS
5 из 5
по оценкам заказчиков
100%
заказчиков рекомендуют
$60
средняя цена заказа
18%
заявок принято заказчиками
2
постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
ТОП-10
HTML-верстка
Портфолио
Отзывы заказчиков
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$120
10 баллов
месяц назад
Нужно Сверстать страницу сайта
Работаем уже не первый раз! Как обычно, задача выполнена на высшем уровне. Лендинг сверстал быстро. Адаптивность, скорость и все прочее - все четко. Всегда на связи, отвечает на все вопросы. Чувствуется, что знает свое дело на 5+. Рекомендую!
Не вперше співпрацюю з Дмитром, тому можу з впевненістю сказати, що таких людей та клієнтів ще треба пошукати. Чітке ТЗ, приємне спілкування, вчасна оплата, як завжди все на високому рівні!Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
alina_alina1
Алина 
23 годаУкраина
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
$30
10 баллов
2 месяца назад
HTML CSS сайт
Задание выполнено отлично и специалист всегда на связи. Рекомендую обращаться к нему!
Все чудово, дякую за співпрацю!
Ответный отзыв
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$50
10 баллов
2 месяца назад
Сверстать страницу сайта
Задание выполнено быстро, качественно. Исполнитель все время на связи. Буду сотрудничать еще. Рекомендую!
Все було на високому рівні! Постійний звʼязок, чітке ТЗ, приємне спілкування, своєчасна оплата. Отримав задоволення від співпраці з Дмитром! Однозначно рекомендую! Чекаю на наступні проекти. Дякую за довіру!)
Ответный отзыв
guest_1695143818584
Украина
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
$400
10 баллов
3 месяца назад
Розробити адаптивну верстку для веб-сервісу подорожей
Дякую, все виконано добре. Верска адаптивна і гарно виглядає
Дякую за довіру. Було приємно співпрацювати з Вами на такому цікавому проекті. Все було на високому рівні! Надіюся на подальшу співпрацю.
Ответный отзыв
guest_1684663886346
7 месяцев в сервисе
Был
7 месяцев назад
$40
10 баллов
7 месяцев назад
Верстка сайту (Адаптування під всі девайси) / Pixel perfect
Дякую, все виконано дуже добре. Виконавець завжди на зв'язку. Рекомендую!
Чітке ТЗ, постійний зв’язок, приємна комунікація, своєчасна оплата. Отримав задоволення співпрацею з цим клієнтом! Дякую за довіру. Бажаю успіхів в наступних проектах. Буду радий знову допомогти!
Ответный отзыв
HTML-верстка
9 отзывов
$10/час
от $30от 1 дня
#8