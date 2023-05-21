Зручна, якісна та надійна верстка сайтів. Адаптив, кросбраузерність, валідність, семантичність

Зручна, якісна та надійна верстка сайтів. Адаптив, кросбраузерність, валідність, семантичність.

HTML5, CSS3, SCSS, JavaScript, Responsive adaptive, БЕМ, Flexbox, Grid, Animations, PHPMailer.

Моє завдання — задовільнити потребу клієнта.

Переваги співпраці зі мною:

Протягом тижня після виконання замовлення я безкоштовно виправлю помилки, які були виявлені після передачі архіву з файлами.

Надаю консультацію по макету та коду, гарантію на якісну верстку і можливість внесення будь-якої кількості правок.

Економія коштів — за відсутності макетів під різні ширини екрану я розроблю адаптивну верстку на основі макету для ПК.

До верстки входять:

Чистий та зрозумілий ко д написаний за методологією БЕМ + коментарі в разі необхідності.

Перевірка на доповнення контента. Моя верстка не зламається при заміні зображень чи тексту.

Умови співпраці:

Якщо я відгукнувся на Ваш проект, то це означає, що я зацікавлений в його реалізації.

Від Вас — готовий дизайн (Figma, PSD), технічне завдання (якщо його немає, то допоможу його створити).

Доводжу проект до повного затвердження. Допускається будь-яка кількість правок.

Беру аванс тільки за крупні проекти.

При необхідності надаю консультацію та поради щодо поведінки того чи іншого блоку, елементу сайту.