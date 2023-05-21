Зручна, якісна та надійна верстка сайтів. Адаптив, кросбраузерність, валідність, семантичність.
HTML5, CSS3, SCSS, JavaScript, Responsive adaptive, БЕМ, Flexbox, Grid, Animations, PHPMailer.
Моє завдання — задовільнити потребу клієнта.
Переваги співпраці зі мною:
Економія коштів — за відсутності макетів під різні ширини екрану я розроблю адаптивну верстку на основі макету для ПК.
Надаю консультацію по макету та коду, гарантію на якісну верстку і можливість внесення будь-якої кількості правок.
Протягом тижня після виконання замовлення я безкоштовно виправлю помилки, які були виявлені після передачі архіву з файлами.
До верстки входять:
Адаптив під будь-які екрани (responsive adaptive).
Кросбраузерність (Chrome, Firefox, Яндекс, Microsoft Edge, Opera, Safari).
Перевірка на доповнення контента. Моя верстка не зламається при заміні зображень чи тексту.
Анімація CSS3 та JavaScript в разі потреби.
Чистий та зрозумілий код написаний за методологією БЕМ + коментарі в разі необхідності.
Оптимізація завантаження сайту.
Умови співпраці:
Якщо я відгукнувся на Ваш проект, то це означає, що я зацікавлений в його реалізації.
Від Вас — готовий дизайн (Figma, PSD), технічне завдання (якщо його немає, то допоможу його створити).
Доводжу проект до повного затвердження. Допускається будь-яка кількість правок.
Беру аванс тільки за крупні проекти.
При необхідності надаю консультацію та поради щодо поведінки того чи іншого блоку, елементу сайту.
Ви можете запросити стан проекту в будь-який момент його розробки. В іншому випадку я сам буду звітувати Вам через якусь кількість виконаної роботи.
Процес роботи:
Оцінка вартості та часу на виконання роботи.
Виконання якісної та надійної верстки.
Перевірка — звіт з мого боку, з Вашого — внесення правок.
Оплата — Monobank / PayPal ( безпечна угода ).
Передача архіву з матеріалами проекту.
Зв’язок зі мною:
Приймаю замовлення цілодобово. Ціна не залежить від дня тижня чи свят.
Telegram: https://t.me/jekakoba
Discord: jekakoba(Жека)#2828
Пошта: [email protected]
Viber/WhatsApp: +380950540678
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