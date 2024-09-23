Привіт, мене звати Дмитро, мені 25 років, я Веб розробник з міста Харків, Україна.
Маю пристрасть до створення веб-сайтів. Ціную свою роботу та ваш час, тому при розробці надаю перевагу актуальності, зручності та доступності веб-сайтів. Створюю адаптивний дизайн для планшетів і телефонів (до 320px) на основі дизайну ПК, керуючись багатим користувальницьким досвідом.💻
Моя ціль створювати зручні, адаптивні, якісні та оптимізовані веб-сайти, щоб допомогти покращити ваш бізнес та привести в нього нових клієнтів.📈
Технічні навички: 🛠️
✔️HTML/HTML5;
✔️CSS/CSS3;
✔️SASS/SCSS;
✔️JavaScript/jQuery;
✔️БЕМ;
✔️Figma;
✔️Gulp/Webpack;
✔️Flexbox/Grid;
✔️GitHub;
✔️PixelPerfect;
✔️Оптимізація швидкості сторінки;
✔️Кросбраузерність;
✔️Адаптивні веб-сайти.
Чому варто звернутись саме до мене?
✅Адаптую під всі пристрої на основі ПК дизайну, на основі свого користувацького досвіду, тож не варто витрачати кошти на дизайн під мобільні пристрої та планшети!
✅Використовую сучасні технології та препроцесори. В результаті чого ви отримаєте оптимізований та швидкий сайт!
✅Маючи великий досвід в розробці, пишу чистий та семантично вірний код, що в подальшому спростить підтримку сайту та дозволить легко добавляти нові блоки та секції у разі необхідності, без псування уже готової частини сайту.
✅При верстці з серйозністю та точністю підходжу до різних деталей та декор елементів сайту.
Тож якщо вам необхідний Веб сайт, напишіть мені і ми разом втілимо вашу мрію в реальність!🙌
Буду радий довгостроковій співпраці.🤝