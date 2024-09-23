Frontend розробник | Розробка адаптивних та оптимізованих сайтів | HTML/CSS/JS/GULP/WEBPACK/BEM

Привіт, мене звати Дмитро, мені 25 років, я Веб розробник з міста Харків, Україна.

Маю пристрасть до створення веб-сайтів. Ціную свою роботу та ваш час, тому при розробці надаю перевагу актуальності, зручності та доступності веб-сайтів. Створюю адаптивний дизайн для планшетів і телефонів (до 320px) на основі дизайну ПК, керуючись багатим користувальницьким досвідом.💻

Моя ціль створювати зручні, адаптивні, якісні та оптимізовані веб-сайти, щоб допомогти покращити ваш бізнес та привести в нього нових клієнтів.📈



Технічні навички: 🛠️

✔️HTML/HTML5;

✔️CSS/CSS3;

✔️SASS/SCSS;

✔️JavaScript/jQuery;

✔️БЕМ;

✔️Figma;

✔️Gulp/Webpack;

✔️Flexbox/Grid;

✔️GitHub;

✔️PixelPerfect;

✔️Оптимізація швидкості сторінки;

✔️Кросбраузерність;

✔️Адаптивні веб-сайти.



Чому варто звернутись саме до мене?



✅Адаптую під всі пристрої на основі ПК дизайну, на основі свого користувацького досвіду, тож не варто витрачати кошти на дизайн під мобільні пристрої та планшети!



✅Використовую сучасні технології та препроцесори. В результаті чого ви отримаєте оптимізований та швидкий сайт!



✅Маючи великий досвід в розробці, пишу чистий та семантично вірний код, що в подальшому спростить підтримку сайту та дозволить легко добавляти нові блоки та секції у разі необхідності, без псування уже готової частини сайту.



✅При верстці з серйозністю та точністю підходжу до різних деталей та декор елементів сайту.



Тож якщо вам необхідний Веб сайт, напишіть мені і ми разом втілимо вашу мрію в реальність!🙌

Буду радий довгостроковій співпраці.🤝