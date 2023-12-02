Моя цель – предоставить лучший сервис на рынке!
Работая со мной Вы сэкономите:
Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что значительно сэкономит ваш бюджет и не потребует дополнительных затрат на дизайнера (если нужен дизайнер, это уже включено в стоимость).
Время на написание технического задания, сделаю это быстро и качественно. Я направлю вас в правильном направлении и расскажу, что можно сделать лучше. Минимум вопросов, максимум результата.
Нервы. Запросы, предложения и доработка неструктурного характера уже включены в стоимость работ! Так что в случае, если вы упустили ряд мелочей в оформлении они будут включены в макет по вашему желанию без лишних споров и дополнительных затрат!
Гарантия верстки. В течение недели после передачи архива с готовым макетом я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки, которые могли быть пропущены при принятии работы и замечены позже.
Со мной удобно работать и для меня важно, чтобы клиент остался доволен!
Коммуникация:
E-mail: [email protected]
Telegram: https://t.me/Konstantin_Ye
Phone: +38-093-400-11-95
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