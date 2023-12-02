Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что значительно сэкономит ваш бюджет и не потребует дополнительных затрат на дизайнера (если нужен дизайнер, это уже включено в стоимость).

Время на написание технического задания, сделаю это быстро и качественно. Я направлю вас в правильном направлении и расскажу, что можно сделать лучше. Минимум вопросов, максимум результата.

Нервы. Запросы, предложения и доработка неструктурного характера уже включены в стоимость работ! Так что в случае, если вы упустили ряд мелочей в оформлении они будут включены в макет по вашему желанию без лишних споров и дополнительных затрат!

Гарантия верстки. В течение недели после передачи архива с готовым макетом я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки, которые могли быть пропущены при принятии работы и замечены позже.

Со мной удобно работать и для меня важно, чтобы клиент остался доволен!

Коммуникация: