Andre29839

Андрій Andre29839

 
27 лет
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Тільки якісно і вчасно - верстка з чистим кросбраузерним валідним кодом. MERN, Flexbox, Grid, CSS3, HTML5, JavaScript, React, Node js

Моя цель – предоставить лучший сервис на рынке!

Работая со мной Вы сэкономите:

  • Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что значительно сэкономит ваш бюджет и не потребует дополнительных затрат на дизайнера (если нужен дизайнер, это уже включено в стоимость).

  • Время на написание технического задания, сделаю это быстро и качественно. Я направлю вас в правильном направлении и расскажу, что можно сделать лучше. Минимум вопросов, максимум результата.

  • Нервы. Запросы, предложения и доработка неструктурного характера уже включены в стоимость работ! Так что в случае, если вы упустили ряд мелочей в оформлении они будут включены в макет по вашему желанию без лишних споров и дополнительных затрат!

    Гарантия верстки. В течение недели после передачи архива с готовым макетом я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки, которые могли быть пропущены при принятии работы и замечены позже.

    Со мной удобно работать и для меня важно, чтобы клиент остался доволен!

    Коммуникация:

  • E-mail: [email protected]

  • Telegram: https://t.me/Konstantin_Ye

  • Phone: +38-093-400-11-95

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