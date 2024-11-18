Привіт! Мене звати Роман, і я – веб-розробник, який захоплюється перетворенням ваших ідей у чудові та ефективні цифрові рішення. Я спеціалізуюся на поєднанні технічної майстерності та творчого підходу, щоб створювати веб-сайти, які не тільки виглядають чудово, але й забезпечують виняткову продуктивність.
Що я пропоную:
- Якість на першому місці: Я прагну до досконалості в кожному рядку коду, створюючи користувацький досвід, який привертає увагу та залучає вашу аудиторію.
- Увага до деталей: Чи це досягнення pixel-perfect дизайну, чи забезпечення бездоганної функціональності – я пишаюся якістю своєї роботи.
- Адаптивність і гнучкість: Я швидко підлаштовуюсь під різні дизайни та концепції, щоб максимально відповідати вашим потребам.
- Оптимізація продуктивності: Моя мета – створити веб-сайти, які швидко завантажуються і працюють на будь-яких пристроях.
- Індивідуальний підхід: Кожен проект унікальний, і я гарантіюю, що ваш веб-сайт буде відображати саме вашу концепцію.
Мої навички:
- Розмітка HTML5 і сучасні стилі CSS3.
- Використання Sass/SCSS для структуризації стилів.
- Адаптивна верстка для всіх типів пристроїв.
- Гнучкі макети за допомогою Flexbox та Grid.
- Оптимізація завантаження і мінімізація ресурсів.
- Кросбраузерна сумісність.
- Використання Git для командної роботи.
- Інтеграція анімацій та візуальних ефектів.
- Робота з фреймворками, такими як Bootstrap.
Додаткові можливості:
- Node.js, Python: розробка ботів, парсерів, програм-помічників і т.д.
- Налаштування баз даних (MySQL, SQLite, PostgreSQL).
- Розробка під WordPress, React, Vue.
- Робота з різними хостингами і панелями управління.
- Налаштування серверної частини на Linux.
- Повна підтримка та гарантія вашого проекту.
Я з нетерпінням чекаю можливості долучитися до створення вашого веб-проекту!
Контактна інформація:
Email gmail: it09022022
Telegram: RomanovRoman96
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