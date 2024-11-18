Романов Роман

Привіт! Мене звати Роман, і я – веб-розробник, який захоплюється перетворенням ваших ідей у чудові та ефективні цифрові рішення. Я спеціалізуюся на поєднанні технічної майстерності та творчого підходу, щоб створювати веб-сайти, які не тільки виглядають чудово, але й забезпечують виняткову продуктивність.

Що я пропоную:

- Якість на першому місці: Я прагну до досконалості в кожному рядку коду, створюючи користувацький досвід, який привертає увагу та залучає вашу аудиторію.

- Увага до деталей: Чи це досягнення pixel-perfect дизайну, чи забезпечення бездоганної функціональності – я пишаюся якістю своєї роботи.

- Адаптивність і гнучкість: Я швидко підлаштовуюсь під різні дизайни та концепції, щоб максимально відповідати вашим потребам.

- Оптимізація продуктивності: Моя мета – створити веб-сайти, які швидко завантажуються і працюють на будь-яких пристроях.

- Індивідуальний підхід: Кожен проект унікальний, і я гарантіюю, що ваш веб-сайт буде відображати саме вашу концепцію.

Мої навички:

- Розмітка HTML5 і сучасні стилі CSS3.

- Використання Sass/SCSS для структуризації стилів.

- Адаптивна верстка для всіх типів пристроїв.

- Гнучкі макети за допомогою Flexbox та Grid.

- Оптимізація завантаження і мінімізація ресурсів.

- Кросбраузерна сумісність.

- Використання Git для командної роботи.

- Інтеграція анімацій та візуальних ефектів.

- Робота з фреймворками, такими як Bootstrap.

Додаткові можливості:

- Node.js, Python: розробка ботів, парсерів, програм-помічників і т.д.

- Налаштування баз даних (MySQL, SQLite, PostgreSQL).

- Розробка під WordPress, React, Vue.

- Робота з різними хостингами і панелями управління.

- Налаштування серверної частини на Linux.

- Повна підтримка та гарантія вашого проекту.

Я з нетерпінням чекаю можливості долучитися до створення вашого веб-проекту!

Контактна інформація:

Email gmail: it09022022

Telegram: RomanovRoman96