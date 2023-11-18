Сверстать шаблон страницы Кешбэк

Нужно сверстать новую страницу моб/десктоп на основании макета. Задание по ссылке

https://arkess.notion.site/5fffc5c8f3354bc9acffe4d23a90dd46#dfd2f2de5e4b4d8a9a8a8ddc3e1882d2

Прочтите раздел "Ознакомление с материалами". Дайте предварительную оценку:

- сколько часов займет реализация этапа 1;

- срок готовности - на какую дату;

- почасовая ставка или общая сумма за выполнение задачи.

После подтверждения с нашей стороны приступайте к работе.

с помощью scss/js (вспомогательно Bootstrap/jQuery):

- адаптивная вёрстка ,

- набор стилей для каждого блока отдельно;

- наборы стилей для моб/декстоп отдельно.

- нет сторонних плагинов кроме указанных.

- желательны навыки php/yii2 потом все это вставить в шаблоны ( оплата отдельно )

Указывайте, пожалуйста, оценку выполнения задачи по времени и ожидаемую оплату.

По результатам выполнения задачи и код-ревью возможно долгосрочное сотрудничество.