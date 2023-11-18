Сверстать шаблон страницы Кешбэк

Верстка одного блоку із Фігма
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать новую страницу моб/десктоп на основании макета. Задание по ссылке
https://arkess.notion.site/5fffc5c8f3354bc9acffe4d23a90dd46#dfd2f2de5e4b4d8a9a8a8ddc3e1882d2
Прочтите раздел "Ознакомление с материалами". Дайте предварительную оценку:
- сколько часов займет реализация этапа 1;
- срок готовности - на какую дату;
- почасовая ставка или общая сумма за выполнение задачи.
После подтверждения с нашей стороны приступайте к работе.
с помощью scss/js (вспомогательно Bootstrap/jQuery):
- адаптивная вёрстка ,
- набор стилей для каждого блока отдельно;
- наборы стилей для моб/декстоп отдельно.
- нет сторонних плагинов кроме указанных.
- желательны навыки php/yii2 потом все это вставить в шаблоны ( оплата отдельно )
Указывайте, пожалуйста, оценку выполнения задачи по времени и ожидаемую оплату.
По результатам выполнения задачи и код-ревью возможно долгосрочное сотрудничество.
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