Доделать верстку на next.js

HTML-версткаЗакрыт15 заявок259 просмотров
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Всем привет!

Необходимо доделать готовую верстку (внести правки, опираясь на макеты дизайна ПСД) на фреймворке next.js (необходим опыт именно с этим фреймворком)

Подробности и обьем работ буду отправлять в ответ на предложения

месяц назад
nikolaskolis
35 летУкраина
месяц в сервисе
Был
18 дней назад