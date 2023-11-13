Редизайн (перевёрстка проекта) с VUE2 на VUE3

$150
HTML-версткаЗакрыт4 заявки116 просмотров
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Редизайн (перевёрстка проекта) с VUE2 на VUE3 и композишен API, работа с гитом

Репозиторий ГИТ, фигму - предоставим

Сроки выполнения 3-4 дня. Бюджет 150$, оплата по факту готовности задачи

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месяц назад
guest_1697372727199
Россия
2 месяца в сервисе
Был
20 дней назад