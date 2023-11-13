Сверстать график биткоина

$10
HTML-версткаЗакрыт12 заявок291 просмотр
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Сверстать график биткоина который на картинке без функыионала просто сверстать в макет, десктоп и мобильную, пишите сроки и цену, бюджет не большой

месяц назад
Mark_Lubinets
35 летИспания
4 месяца в сервисе
Был
11 дней назад
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