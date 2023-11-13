Разработка одностраничного сайта на React / Gatsby / Svelte

Необходимо сверстать и интегрировать с одним из фрэймворков (React / Gatsby / Svelte) одностраничный статический сайт по готовому макету из Figma.





Админки или какого-то пользовательского интерфейса не надо (все правки при необходимости будут делаться в коде).

Верстка под мобильные и десктоп.



В заявках присылайте: