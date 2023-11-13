Разработка одностраничного сайта на React / Gatsby / Svelte

HTML-версткаЗакрыт21 заявка230 просмотров
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Необходимо сверстать и интегрировать с одним из фрэймворков (React / Gatsby / Svelte) одностраничный статический сайт по готовому макету из Figma.


Админки или какого-то пользовательского интерфейса не надо (все правки при необходимости будут делаться в коде).

Верстка под мобильные и десктоп.

В заявках присылайте:

  • Фрэймворк, на котором можете сделать, а также опыт с этим фрэймворком

  • Примеры работ

  • Ставка в час

React
месяц назад
Rogerr
43 годаПольша
16 лет в сервисе
Был
месяц назад