Сверстать попапы для магазина цветов

$120
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка14 просмотров

Нужно сверстать попапы согласно макета из Фигма
https://www.figma.com/design/57EW9qi3OOTfoZPddPgjEX/Bagisto-FLower-Delivery?node-id=1-175&node-type=canvas&t=XQpbN611GhGBM94r-0

FigmaВерстка блоков
5 месяцев назад
DenDevin
40 лет
9 лет в сервисе
Был
10 часов назад

Выбранный исполнитель

oblivion_47
Диёр 
20 лет
2 года в сервисе
Был
19 часов назад
5 месяцев назад
$120
2 дня
Работа выполнена на высшем уровне! Спасибо Диеру за четкое выполнение задания.
Рад был работать повторно с Денисом, всё отлично, буду рад в дальнейшем сотрудничестве

Заявки фрилансеров

oblivion_47
Диёр 
20 лет
2 года в сервисе
Был
19 часов назад
5 месяцев назад
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