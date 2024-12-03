Сверстать лендинг конференции

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Закрыт24 заявки471 просмотр

Только для опытных верстальщиков

Нужно сверстать лендинг конференции по типу https://reactsummit.com

Пожалуйста давайте ссылки на вашу верстку при подаче заявке

Верстка лендингов
5 месяцев назад
LP_FUNKy
40 лет
19 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Заявки фрилансеров

Андрій
 
18 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Богдан
 
23 года
год в сервисе
Был
месяц назад
5 месяцев назад
Антон
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
день назад
9 отзывов
5 месяцев назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
5 месяцев назад
ТОП-10
HTML-верстка
Екатерина
 
36 лет
8 лет в сервисе
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2 дня назад
5 месяцев назад
Назарій
 
20 лет
год в сервисе
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6 дней назад
2 отзыва
5 месяцев назад
Александр
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
4 дня назад
5 месяцев назад
Алексей
 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
день назад
11 отзывов
5 месяцев назад
Владислав
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
5 дней назад
39 отзывов
5 месяцев назад
Александр
 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Жавохир
 
32 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
5 месяцев назад
Максим
 
35 лет
10 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Уланбек
 
33 года
7 лет в сервисе
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час назад
63 отзыва
5 месяцев назад
ТОП-10
HTML-верстка
Даша
 
22 года
3 года в сервисе
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11 часов назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Константин
 
47 лет
6 лет в сервисе
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месяц назад
2 отзыва
5 месяцев назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
13 часов назад
27 отзывов
5 месяцев назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
11 часов назад
168 отзывов
5 месяцев назад
ТОП-5
HTML-верстка
Сергей
 
33 года
10 лет в сервисе
Был
день назад
13 отзывов
5 месяцев назад
Лучший HTML-верстальщик апреля
Юлия
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
12 дней назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
час назад
15 отзывов(-1)
5 месяцев назад
Олег
 
44 года
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
127 отзывов
5 месяцев назад
Денис
 
34 года
8 лет в сервисе
Был
11 часов назад
54 отзыва
5 месяцев назад
Лучший HTML-верстальщик апреля
#1
HTML-верстка
Александр
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
120 отзывов
5 месяцев назад
ТОП-5
HTML-верстка
Ариф
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
день назад
20 отзывов
5 месяцев назад