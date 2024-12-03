Требуется разработать одну страницу для e-mail рассылки. Пример страницы предоставлен. Срок выполнения - максимально быстро, сумма вознаграждения обсуждается.
Сверстать лендинг конференции
Только для опытных верстальщиков
Нужно сверстать лендинг конференции по типу https://reactsummit.com
Пожалуйста давайте ссылки на вашу верстку при подаче заявке
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка9 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $30
Необходимо реализовать верстку макета с использованием чистого HTML, CSS и JS. Дизайн должен корректно отображаться на всех устройствах без подключения сторонних скриптов. Видео запускается по кнопке Play. Укажите стоимость выполнения работы.Завершен5 месяцев назад
Требуется опытный верстальщик для создания новой страницы матча на сайте анализатора спортивных событий. Необходимо сверстать адаптивную страницу по фигме, используя Tailwind CSS или Bootstrap. Важные нюансы: фиксированный первый столбец, горизонтальный скролл для остальных столбцов и переключение вкладок. Возможность дальнейшей работы по проекту.Завершен5 месяцев назад
Требуется свертсать адаптивный лендинг на HTML по готовому макету Figma. Реализовать кроссбраузерность, формы опроса и обратной связи с отправкой в Telegram. Необходим качественный код и поддержка продукта. Язык сайта: английский. Доработки возможны за дополнительную плату.HTML-верстка10 заявокЗакрыт5 месяцев назад
- $10
Необходимо модифицировать карточку товара на платформе Тильда, добавив возможность ввода текста. Требуется написать код для реализации этой функции и предоставить пошаговую инструкцию по внедрению. Пример сайта с аналогичной функцией будет предоставлен.HTML-верстканет заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется провести оптимизацию мобильной версии сайта для повышения производительности и соответствия стандартам PageSpeed Insights. Основное внимание уделить HTML-верстке, чтобы улучшить скорость загрузки и пользовательский опыт.Завершен5 месяцев назад
Требуется дизайнер-верстальщик для исправления недочетов в дизайне сайта и внедрения новых идей. Необходима верстка, корректная на всех устройствах. Знание Django и React будет плюсом. Рассматриваем долгосрочное сотрудничество (около 3 месяцев). Укажите стоимость часовой ставки.HTML-верстка15 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $120
Необходимо сверстать одну страницу по предоставленному макету из Figma с адаптивным дизайном. Срок выполнения - сегодня до поздней ночи. Оплата 120$ с авансом 40% после первых 3 блоков. Обязательна ссылка на ваш сервер для проверки и регулярные обновления результата.HTML-верстка17 заявокЗакрытнет даты
Необхідно виконати якісну HTML-верстку лендінга з інтерактивними елементами, такими як вильоти та з'явлення. Макет створено у Фігмі. Бажано підключити форму зворотного зв'язку. Для оцінки вартості та строків, надішліть приклади ваших робіт.HTML-верстка24 заявкиЗакрыт4 месяца назад