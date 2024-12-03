Необходимо реализовать верстку макета с использованием чистого HTML, CSS и JS. Дизайн должен корректно отображаться на всех устройствах без подключения сторонних скриптов. Видео запускается по кнопке Play. Укажите стоимость выполнения работы.
HTML для e-mail розсилка
Добрий день,
Треба зробити одну сторінку для e-mail розсилки. Приклад сторінки надаю
Термін - як можна швидше.
Сума - до узгодження.
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