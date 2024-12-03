HTML для e-mail розсилка

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Закрыт9 заявок52 просмотра

Добрий день,
Треба зробити одну сторінку для e-mail розсилки. Приклад сторінки надаю

Термін - як можна швидше.

Сума - до узгодження.

5 месяцев назад
skorokhodovartur
Артур 
38 лет
5 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
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