Необходимо сверстать одну страницу по предоставленному макету из Figma с адаптивным дизайном. Срок выполнения - сегодня до поздней ночи. Оплата 120$ с авансом 40% после первых 3 блоков. Обязательна ссылка на ваш сервер для проверки и регулярные обновления результата.