Оптимизировать производительность мобильной версии

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок199 просмотров

Необходимо провести оптимизацию мобильной версии сайта https://spectra.com.ua/, что бы проходил проверку PageSpeed Insights

Оптимизация кода
5 месяцев назад
batsjn
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

FandriX
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
5 месяцев назад
$20
1 день
Escrow
Стабільно на зв'язку. Швидко приступив до роботи. Надав гідні поради
Ярослав суперський замовник! Чітка задача та оперативні відповіді. Бажаю успіху з проектом🤝

Заявки фрилансеров

FandriX
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
5 месяцев назад
Сергей
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
17 часов назад
3 отзыва
5 месяцев назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
5 месяцев назад
ТОП-10
HTML-верстка
Даша
 
22 года
3 года в сервисе
Была
11 часов назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Константин
 
47 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
2 отзыва
5 месяцев назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
час назад
15 отзывов(-1)
5 месяцев назад
Андрей
 
32 года
13 лет в сервисе
Был
12 часов назад
85 отзывов
5 месяцев назад