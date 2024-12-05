Требуется дизайнер-верстальщик для исправления недочетов в дизайне сайта и внедрения новых идей. Необходима верстка, корректная на всех устройствах. Знание Django и React будет плюсом. Рассматриваем долгосрочное сотрудничество (около 3 месяцев). Укажите стоимость часовой ставки.
Оптимизировать производительность мобильной версии
Необходимо провести оптимизацию мобильной версии сайта https://spectra.com.ua/, что бы проходил проверку PageSpeed Insights
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