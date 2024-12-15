С самого начала заказчик показался странным и подозрительным, но думал что это просто особенность человека такая. После того как выполнил задачу, сообщил Александру. Он прочитал и перестал отвечать и читать сообщения в тг. В общении было все ок, но в моменте заказчик просто пропал (хотя в онлайне был). Одним словом - ненадежный.