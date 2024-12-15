Валидация форм и отправка данных в телеграмм

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок176 просмотров

сделана верстка под desktop и адаптация под планшеты и мобильные телефоны, нужно сделать валидацию форм по макету, канкулятор и оправку данных в телеграмм, js и css не минимизировать, срочно

5 месяцев назад
AleksandrYudin
Александр 
34 года
год в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв(-1)

Выбранный исполнитель

FandriX
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
5 месяцев назад
$10
1 день
Escrow
Я с Украины, у нас серьезные проблемы со светом в стране, поэтому не мог выйти на связь, извиняюсь за предоставленные неудобства
С самого начала заказчик показался странным и подозрительным, но думал что это просто особенность человека такая. После того как выполнил задачу, сообщил Александру. Он прочитал и перестал отвечать и читать сообщения в тг. В общении было все ок, но в моменте заказчик просто пропал (хотя в онлайне был). Одним словом - ненадежный.

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