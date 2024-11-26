Требуется разработать страницу оглавления каталога htm файлов в виде раскрывающегося списка. Необходимо перевести два готовых файла с ссылками на офлайн htm файлы, находящиеся в подкаталоге 'Docs'. Сохранить результат в формате htm, включая исходный файл. Указание срока и суммы является обязательным.
Веб сайт компании
Нужен веб сайт примерно похожий на вот этот https://www.atratec-gmbh.de/ или этот https://www.brandt-wangler.de. Тексты и структура есть готовые. Домен должен быть .de
Заявки фрилансеров
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