Мы ищем высококвалифицированного разработчика email-шаблонов с обширным опытом работы с HTML, CSS, VML и разработкой, специфичной для mso. Мы предоставляем макеты того, как должны выглядеть наши письма, в формате Figma, PDF, а иногда и PSD.

В качестве разработчика email-шаблонов вы будете ответственны за создание и оптимизацию шаблонов, которые совместимы с различными почтовыми клиентами и устройствами. Вашим главным приоритетом будет обеспечение того, чтобы ваш шаблон выглядел точно так же, как наш макет, на всех устройствах и в любых почтовых клиентах.

Требуемые навыки:

Владение HTML, CSS, VML и разработкой, специфичной для mso.

Опыт работы с Figma.

Навыки комплексного тестирования email-шаблонов, желательно с использованием диагностических инструментов, таких как Litmus, Email on Acid, Testi и др.

Глубокое понимание лучших практик дизайна email-писем.

Опыт работы с адаптивным дизайном для email.

Знание особенностей отображения в различных почтовых клиентах.

Внимание к деталям и умение работать в рамках установленных бренд-руководств.

Если у вас есть успешный опыт создания качественных, совместимых с разными почтовыми клиентами email-шаблонов, и вы увлечены созданием исключительного пользовательского опыта, мы будем рады получить ваше отклик!