Требуется сверстать 4 страницы по предоставленному дизайну Figma с использованием Next.js. Страницы включают главную, чат (реактивный), калькулятор покупки буста (реактивный) и thank you page. Логику связи с бекендом реализовывать не нужно, требуется поддержка мультиязычности.
Нужен разработчик шаблонов писем
Мы ищем высококвалифицированного разработчика email-шаблонов с обширным опытом работы с HTML, CSS, VML и разработкой, специфичной для mso. Мы предоставляем макеты того, как должны выглядеть наши письма, в формате Figma, PDF, а иногда и PSD.
В качестве разработчика email-шаблонов вы будете ответственны за создание и оптимизацию шаблонов, которые совместимы с различными почтовыми клиентами и устройствами. Вашим главным приоритетом будет обеспечение того, чтобы ваш шаблон выглядел точно так же, как наш макет, на всех устройствах и в любых почтовых клиентах.
Требуемые навыки:
Владение HTML, CSS, VML и разработкой, специфичной для mso.
Опыт работы с Figma.
Навыки комплексного тестирования email-шаблонов, желательно с использованием диагностических инструментов, таких как Litmus, Email on Acid, Testi и др.
Глубокое понимание лучших практик дизайна email-писем.
Опыт работы с адаптивным дизайном для email.
Знание особенностей отображения в различных почтовых клиентах.
Внимание к деталям и умение работать в рамках установленных бренд-руководств.
Если у вас есть успешный опыт создания качественных, совместимых с разными почтовыми клиентами email-шаблонов, и вы увлечены созданием исключительного пользовательского опыта, мы будем рады получить ваше отклик!
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