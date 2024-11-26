Нужно сверстать лендинг. Верства должна быть адаптивная, дизайн в фигме. 8 экранов, так же на 5ом экране будет слайдер на 10 слайдов. На 4ом экране видео.

Дизайн скину выбранному исполнителю.

С вас сроки и стоимость.

Заранее благодарен.