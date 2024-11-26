Сверстать лендинг, адаптивная верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок63 просмотра

Нужно сверстать лендинг. Верства должна быть адаптивная, дизайн в фигме. 8 экранов, так же на 5ом экране будет слайдер на 10 слайдов. На 4ом экране видео.

Дизайн скину выбранному исполнителю.

С вас сроки и стоимость.

Заранее благодарен.

FigmaАдаптивная версткаВерстка лендингов
5 месяцев назад
fxxer
39 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

oblivion_47
Диёр 
20 лет
2 года в сервисе
Был
день назад
5 месяцев назад
$60
1 день
Отличный исполнитель. Сделано все четко, быстро. Были траблы с макетом, Диёр помог исправить неточности. Будем сотрудничать дальше )
Рад был работать с Никитой, всё отлично

Заявки фрилансеров

Сергей
 
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