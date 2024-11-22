Доработка фронт сайтов

Ищем человека, кто бы мог бысро вносить фронт правки.

Исправление ошибок, замена картинок, текста, шрифтов.

Вся работа по ТЗ. Задания обычно высылаем по видео, чтобы было максимально понятно. Начать можно сразу.

В своей заявке, укажите какими языками программирования, вы владеете.