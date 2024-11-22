Доработка фронт сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт26 заявок424 просмотра

Ищем человека, кто бы мог бысро вносить фронт правки.

Исправление ошибок, замена картинок, текста, шрифтов.

Вся работа по ТЗ. Задания обычно высылаем по видео, чтобы было максимально понятно. Начать можно сразу.

В своей заявке, укажите какими языками программирования, вы владеете.

Доработка сайтовРедактирование изображенийУстранение ошибок
5 месяцев назад
stacy2
26 лет
6 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
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HTML-верстка
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