Требуется выполнить верстку одностраничного лендинга с использованием HTML. Необходимо создать адаптивные версии для мобильных устройств. Обратите внимание на актуальные тенденции в дизайне и удобство использования.
Доработка фронт сайтов
Ищем человека, кто бы мог бысро вносить фронт правки.
Исправление ошибок, замена картинок, текста, шрифтов.
Вся работа по ТЗ. Задания обычно высылаем по видео, чтобы было максимально понятно. Начать можно сразу.
В своей заявке, укажите какими языками программирования, вы владеете.
Заявки фрилансеров
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