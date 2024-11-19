Адаптивная верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок150 просмотров

Техническое задание на адаптивную вёрстку

1. Исходные материалы:

   - Ссылка на дизайн -

2. Объём работы:

   - Все страницы и состояния, указанные в макете.

3. Требования к вёрстке:

   - SEO Friendly

   - Адаптивность:

   - Семантический и валидный код.

   - Строгая семантика (header, main, footer, section, и т.д.).

   - Кроссбраузерность (современные версии)

   - Использование CSS Grid и Flexbox для макетирования.

4. Технологии:

   - Если используете Gulp или подобное оставлять две версии, developing и production в папке dist.

   - HTML5, CSS3 (SCSS предпочтительно).

   - JavaScript или jQuery.

   - Желательно использовать методологию BEM.

5. Функционал:

   - Реализация анимаций и переходов, если они указаны в макете, импровизация от исполнителя.

   - Интерактивные элементы (формы, кнопки) должны быть полностью рабочими.

6. Оптимизация:

   - Использование современных форматов изображений

   - Минимизация CSS/JS и оптимизация скорости загрузки.

   - Использовать все используемые библиотеки локально, не ссылки

CSSHTMLJavaScriptjQuerySCSSАдаптивная верстка
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