Техническое задание на адаптивную вёрстку

1. Исходные материалы:

- Ссылка на дизайн -

2. Объём работы:

- Все страницы и состояния, указанные в макете.

3. Требования к вёрстке:

- SEO Friendly

- Адаптивность:

- Семантический и валидный код.

- Строгая семантика (header, main, footer, section, и т.д.).

- Кроссбраузерность (современные версии)

- Использование CSS Grid и Flexbox для макетирования.

4. Технологии:

- Если используете Gulp или подобное оставлять две версии, developing и production в папке dist.

- HTML5, CSS3 (SCSS предпочтительно).

- JavaScript или jQuery.

- Желательно использовать методологию BEM.

5. Функционал:

- Реализация анимаций и переходов, если они указаны в макете, импровизация от исполнителя.

- Интерактивные элементы (формы, кнопки) должны быть полностью рабочими.

6. Оптимизация:

- Использование современных форматов изображений

- Минимизация CSS/JS и оптимизация скорости загрузки.

- Использовать все используемые библиотеки локально, не ссылки