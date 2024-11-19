Требуется разработать скрипт для создания слайд-шоу веб-страниц, позволяющий отображать до 10-12 страниц. Ссылки могут быть указаны в коде или в отдельном файле. Обеспечьте плавную перемену страниц через заданные временные интервалы.
Адаптивная верстка
Техническое задание на адаптивную вёрстку
1. Исходные материалы:
- Ссылка на дизайн -
2. Объём работы:
- Все страницы и состояния, указанные в макете.
3. Требования к вёрстке:
- SEO Friendly
- Адаптивность:
- Семантический и валидный код.
- Строгая семантика (header, main, footer, section, и т.д.).
- Кроссбраузерность (современные версии)
- Использование CSS Grid и Flexbox для макетирования.
4. Технологии:
- Если используете Gulp или подобное оставлять две версии, developing и production в папке dist.
- HTML5, CSS3 (SCSS предпочтительно).
- JavaScript или jQuery.
- Желательно использовать методологию BEM.
5. Функционал:
- Реализация анимаций и переходов, если они указаны в макете, импровизация от исполнителя.
- Интерактивные элементы (формы, кнопки) должны быть полностью рабочими.
6. Оптимизация:
- Использование современных форматов изображений
- Минимизация CSS/JS и оптимизация скорости загрузки.
- Использовать все используемые библиотеки локально, не ссылки
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