Коллеги, Добрый день!

Требуется реализовать веб-страницу на которой можно выводить другие веб-страницы ввиде слайд-шоу (перемена от страницы к странице в виде слайд-шоу через определенное время) до 10-12 страниц.

Ссылки на странице можно указывать в коде или в отдельном файле.