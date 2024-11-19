Скрипт слайдера веб-страниц

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок206 просмотров

Коллеги, Добрый день!

Требуется реализовать веб-страницу на которой можно выводить другие веб-страницы ввиде слайд-шоу (перемена от страницы к странице в виде слайд-шоу через определенное время) до 10-12 страниц.

Ссылки на странице можно указывать в коде или в отдельном файле.

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