Необходимо внести ряд правок в готовый сайт. Задача включает исправление огрехов в HTML-верстке, улучшение структуры и функциональности. Ожидаются качественные изменения для улучшения пользовательского опыта.
Верста страницы HTML5
Коллеги, Добрый день!
Требуется сделать веб-страницу с красивым вылетом появлением и исчезанием слова или фразы на веб-странице. Требуется сделать 2 страницы с разными словами и разными эффектами.
Размер поля вылета 1920 на 400.
Страницы: 2
Заявки фрилансеров
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