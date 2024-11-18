Верста страницы HTML5

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Закрыт19 заявок242 просмотра

Коллеги, Добрый день!

Требуется сделать веб-страницу с красивым вылетом появлением и исчезанием слова или фразы на веб-странице. Требуется сделать 2 страницы с разными словами и разными эффектами.

Размер поля вылета 1920 на 400.

Страницы: 2

HTMLВерстка страниц
5 месяцев назад
afle
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