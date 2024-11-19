Создать страницу оглавление каталога htm файлов

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки86 просмотров

Добрый день.

Необходимо создать страницу оглавление каталога htm файлов (раскрывающийся список). Работы на час.

Файлы будут находиться в том же каталоге, подкаталог "Docs".

В приложении само оглавление (пдф) и пример как должно выглядеть (Оглавление (приложение))

В оглавлении на каждой строчке в скобках указано какой файл используется (каталог, мне кажется, нет смысла высылать т.к. там несколько гигов).

Например в оглавлении "1. Рама (3502-11-4СБ)" - файл "\Docs\3502-11-4СБ.htm"

В заявке обязательно срок и сумму.

5 месяцев назад
EvgenySedov
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