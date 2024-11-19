Требуется установить купленный шаблон на WordPress и связать его с хостингом. Необходима настройка и запуск сайта. Убедитесь, что все функции работают корректно.
Создать страницу оглавление каталога htm файлов
Добрый день.
Необходимо создать страницу оглавление каталога htm файлов (раскрывающийся список). Работы на час.
Файлы будут находиться в том же каталоге, подкаталог "Docs".
В приложении само оглавление (пдф) и пример как должно выглядеть (Оглавление (приложение))
В оглавлении на каждой строчке в скобках указано какой файл используется (каталог, мне кажется, нет смысла высылать т.к. там несколько гигов).
Например в оглавлении "1. Рама (3502-11-4СБ)" - файл "\Docs\3502-11-4СБ.htm"
В заявке обязательно срок и сумму.
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