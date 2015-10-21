EvgenySedov

Необходимо внести небольшие правки в готовое приложение службы доставки под андроид (исходники в наличии): 1. Поменять адрес сайта для пуш сообщений 2. Добавить возможность оценки и отзывов 3. Посмотреть и при необходимости поменять механизм синхронизации меню с сайта ...
Седов Евгений EvgenySedovEvgenySedov
- Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно выдрать шрифты из баннера (все, с указанием где используется). Баннер в приложении. Исходники - https://cloud.mail.ru/public/3wyE/QqKiadnjeБаннеры4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Программа контроля выхода сотрудников на работу (привязка к вайфай). Два модуля: Модуль сотрудников (Андроид, айфон, windows) - устанавливается на смартфон сотрудника, фиксирует приход/уход на работу по активной сети вайфай. Максимально близкое по смыслу приложение (но только для ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо подобрать шрифт максимально близкий к изображению (в идеале на 100%). Совсем в идеале с таким же эффектом, но в крайнем случае просто шрифт.Шрифты11 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно нарисовать небольшую схему в кореле. В приложении пример (отпечатанный) и то что нужно (от руки). Схема нужна к завтра (там работы часа на 2). Нужно два варианта - первый только схема, второй схема с надписями. Формат ...Завершен8 лет назад
Нужно на просторах интернета подобрать три картинки в качестве (печать 70х90 см) на кофейную тематику, в одном стиле. Две (пойдут по бокам) просто подобрать (в приложении пара примеров). На центральной должно быть изображение кофейной чашки ...Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать два варианта надписи КофеIn по прилагаемому логотипу. Один с таким же эффектом, второй "чистый". В кореле. Совпадение (в т.ч. эффекта) должно быть 100%Завершен8 лет назад
- $33
Необходимо сделать дизайн проект размещения торговой стойки "попкорн" в кинотеатре (фасад стойки - пленка под стеклом с подсветкой, помимо стойки должны быть "размещены" холодильники, витрины, рекламное панно и т.д.). В приложении изображения самой стойки (не фото, ...Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо сделать обложку для буклета. На первую "бомбочку" (в приложении) и соответственное ей оформление (+ название, девиз, телефон). На заднюю - нужна картинка типа той, что в приложении (или с нуля или использовать ее, но перерисовав - ...Закрыт8 лет назад
Необходимо найти (подобрать) на просторах интернета две интерьерные картинки: 1. Орхидеи. В идеале 100% как на примере (кухня, в приложении). В качестве. Возможна отдельная оплата если картинка продается. 2. Ч/Б орнамент. Использоваться планируется в кафе (панно на ...Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо разработать логотип для центра приема рекламы. Желательно круглая форма, надпись "Центр приема рекламы" и две отдельные надписи: "Во все СМИ" и "Без наценок". В приложении пример подобной службы (ЕСО). Нужно что то подобное. Вместе с заявкой желательно ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо набросать макет интерьера кафе (для утверждения). Придумывать ничего не нужно. Интерьер простой. Стены частично закрывается ламинированным ДСП (темным, под цвет кофе), частично панно (фото в приложении, панно не на все пространство, а как и на ...Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо сделать приложение под андроид для службы доставки. Основное требование - приложение должно быть максимально оффлайн (меню и т.д. хранится непосредственно в приложении (при запуске проверяется необходимость обновления меню и обновляется раздел акций), после того ...Мобильные приложения1 исполнительЗакрыт9 лет назад
1. Немного изменить флеш баннер. Сейчас размещен на сайте мирный.рф (самый большой, Ланч Экспресс). Нужно добавить пару рубрик (салаты и горячие закуски), добавить кадр «обновленное меню» (или где то указать это) и поставить ссылку http://мирный.рф/index.php?option=com_delivery&ite... ...Баннеры7 заявокЗакрыт9 лет назад
Разработать приложение для такси под android+сервер (сразу после обкатки разработка под iOS и WM). По приложению пока вкратце (ТЗ в процессе написания). Похоже на Яндекс.Такси. Вход в приложение или как пассажир или как водитель. Для пассажира: - ...Мобильные приложения8 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно подружить чат с ватцапом (предполагаемый вариант – с использованием отдельного телефонного номера с регистрацией в ватцапе и созданнй группой). Сообщения отправленные через сайт должны транслироваться в ватцап (от имени общего зарегистрированного телефона, ник+сообщение). ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть контурная картинка Йети. Ее недавно делали для меня, но на тот момент планировалось ее воплощение в виде металлического шильдика для авто и соответственно ставилась задача. К сожалению идея с металлом провалилась и нужно картинку адаптировать ...Завершен10 лет назад
Нужна картинка Йети для автомобильного шильдика (ч/б). За основу картинка бегемота (в приложении) - нижнюю часть (по шею) менять практически не нужно, только меховатости немножко добавить. А вот голову полностью нужно придумать. Задача что бы получилось ...Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходима небольшая доработка баннера (в приложении пример как он сейчас, fla в наличии). Что нужно сделать: Поиграться с тенью на словах (во первых поправить что бы все было нормально (угол одинаковый на всех элементах (сейчас ...Баннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо обработать фото местности (почистить, добавить лужи и грязь и т.д.) и "собрать из комплектующих" картинку похожую на пример. В приложении то что должно получится в итоге (bgMp0000_2.jpg) и комплектующие - фотографии местности, ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен11 лет назад