EvgenySedov

Седов Евгений EvgenySedov

 
45 летРоссия/Мирный
13 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
17
безопасных платежей

  • Правки приложения под андроид и разработка аналога под ios

    Необходимо внести небольшие правки в готовое приложение службы доставки под андроид (исходники в наличии): 1. Поменять адрес сайта для пуш сообщений 2. Добавить возможность оценки и отзывов  3. Посмотреть и при необходимости поменять механизм синхронизации меню с сайта ...

    AndroidiOSПриложение для iOS
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Контроль выхода сотрудников на работу

    Программа контроля выхода сотрудников на работу (привязка к вайфай). Два модуля: Модуль сотрудников (Андроид, айфон, windows) - устанавливается на смартфон сотрудника, фиксирует приход/уход на работу по активной сети вайфай. Максимально близкое по смыслу приложение (но только для ...

    Android
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Подобрать шрифт по изображению

    Необходимо подобрать шрифт максимально близкий к изображению (в идеале на 100%). Совсем в идеале с таким же эффектом, но в крайнем случае просто шрифт.

    Шрифты11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Небольшая схема электроснабжения в векторе

    Нужно нарисовать небольшую схему в кореле. В приложении пример (отпечатанный) и то что нужно (от руки).  Схема нужна к завтра (там работы часа на 2). Нужно два варианта - первый только схема, второй схема с надписями. Формат ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Изображение кофейной чашки и надпись паром

    Нужно на просторах интернета подобрать три картинки в качестве (печать 70х90 см) на кофейную тематику, в одном стиле. Две (пойдут по бокам) просто подобрать (в приложении пара примеров). На центральной должно быть изображение кофейной чашки ...

    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн проект стойки "попкорн" в кинотеатре.

    $33

    Необходимо сделать дизайн проект размещения торговой стойки "попкорн" в кинотеатре (фасад стойки - пленка под стеклом с подсветкой, помимо стойки должны быть "размещены" холодильники, витрины, рекламное панно и т.д.). В приложении изображения самой стойки (не фото, ...

    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Обложка для буклета для службы доставки

    Необходимо сделать обложку для буклета. На первую "бомбочку" (в приложении) и соответственное ей оформление (+ название, девиз, телефон). На заднюю - нужна картинка типа той, что в приложении (или с нуля или использовать ее, но перерисовав - ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Найти (подобрать) на просторах интернета две интерьерные картинки.

    Необходимо найти (подобрать) на просторах интернета две интерьерные картинки: 1. Орхидеи. В идеале 100% как на примере (кухня, в приложении). В качестве. Возможна отдельная оплата если картинка продается. 2. Ч/Б орнамент. Использоваться планируется в кафе (панно на ...

    Иллюстрации и Рисунки2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Логотип для центра приема рекламы

    Необходимо разработать логотип для центра приема рекламы. Желательно круглая форма, надпись "Центр приема рекламы" и две отдельные надписи: "Во все СМИ" и "Без наценок". В приложении пример подобной службы (ЕСО). Нужно что то подобное. Вместе с заявкой желательно ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Макет интерьера кафе.

    Необходимо набросать макет интерьера кафе (для утверждения). Придумывать ничего не нужно. Интерьер простой. Стены частично закрывается ламинированным ДСП (темным, под цвет кофе), частично панно (фото в приложении, панно не на все пространство, а как и на ...

    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Приложение под андроид для службы доставки

    Необходимо сделать приложение под андроид для службы доставки. Основное требование - приложение должно быть максимально оффлайн (меню и т.д. хранится непосредственно в приложении (при запуске проверяется необходимость обновления меню и обновляется раздел акций), после того ...

    Android
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Изменить существующий и сделать новый флеш баннеры

    1. Немного изменить флеш баннер. Сейчас размещен на сайте мирный.рф (самый большой, Ланч Экспресс). Нужно добавить пару рубрик (салаты и горячие закуски), добавить кадр «обновленное меню» (или где то указать это) и поставить ссылку http://мирный.рф/index.php?option=com_delivery&amp;ite... ...

    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн и приложение для такси под android (после обкатки iOS WM).

    Разработать приложение для такси под android+сервер (сразу после обкатки разработка под iOS и WM). По приложению пока вкратце (ТЗ в процессе написания). Похоже на Яндекс.Такси. Вход в приложение или как пассажир или как водитель. Для пассажира: - ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Подружить чат и вацап

    Нужно подружить чат с ватцапом (предполагаемый вариант – с использованием отдельного телефонного номера с регистрацией в ватцапе и созданнй группой). Сообщения отправленные через сайт должны транслироваться в ватцап (от имени общего зарегистрированного телефона, ник+сообщение). ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Немного изменить контурную картинку

    Есть контурная картинка Йети. Ее недавно делали для меня, но на тот момент планировалось ее воплощение в виде металлического шильдика для авто и соответственно ставилась задача. К сожалению идея с металлом провалилась и нужно картинку адаптировать ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Йети для автомобильного шильдика (ч/б)

    Нужна картинка Йети для автомобильного шильдика (ч/б). За основу картинка бегемота (в приложении) - нижнюю часть (по шею) менять практически не нужно, только меховатости немножко добавить. А вот голову полностью нужно придумать. Задача что бы получилось ...

    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать баннер (fla)

    Необходима небольшая доработка баннера (в приложении пример как он сейчас, fla в наличии). Что нужно сделать: Поиграться с тенью на словах (во первых поправить что бы все было нормально (угол одинаковый на всех элементах (сейчас ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Обработать фото, добавить элементы (по примеру)

    Необходимо обработать фото местности (почистить, добавить лужи и грязь и т.д.) и "собрать из комплектующих" картинку похожую на пример. В приложении то что должно получится в итоге (bgMp0000_2.jpg) и комплектующие - фотографии местности, ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
LaBestia
37 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$80
8 баллов
8 лет назад
Несколько флеш-баннеров
сотрудничество прошло замечательно
Сотрудничеством доволен. Все быстро и качественно. При работе учитываются все пожелания и в случае чего оперативно вносятся изменения. Рекомендую.
Ответный отзыв
MarinaPA
Марина 
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
24 дня назад
$3
10 баллов
8 лет назад
Небольшая схема электроснабжения в векторе
Хороший, Заказчик, вежливый и адекватный. Всем рекомендую!
Рекомендую!!! Исключительно ответственный исполнитель. По заказу - все очень быстро и профессионально.
Ответный отзыв
ivanmkh
Иван 
35 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Надпись по логотипу (в кореле)
С Евгением приятно работать. Четко была обрисована задача. Коммуникабельность на высшем уровне! Оплата в срок! Рекомендую!
Очень быстро и качественно. 100% совпадение с проектом. Рекомендую.
Ответный отзыв
dr_yand
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$300
10 баллов
8 лет назад
Приложение под андроид для службы доставки
Очень интересный проект. Было приятно поработать над этим приложением. Надеюсь оно будет удобным и полезным для пользователей.
Отличный разработчик. Серьезный подход к задаче, проработка деталей, качество выполнения. По общению - все четко и по существу. Рекомендую!
Ответный отзыв
webmax92
Максим 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Дизайн проект стойки "попкорн" в кинотеатре.
Очень ответственный и пунктуальный человек. Тщателен в составлении технического задания!
Рекомендую! Не первый раз сотрудничаем с Максимом. Все быстро, качественно и профессионально.
Ответный отзыв