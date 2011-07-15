LaBestia

Александр Андреев LaBestia

 
37 летБеларусь/Минск
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Творю с удовольствием
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Отзывы заказчиков
shurman
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$500
8 баллов
11 лет назад
Разработка интерактивной карты
Хорошо поработали. Результатом доволен. Учитываются все пожелания и коррективы!
Сотрудничество с Александром было приятным и плодотворным. Своевременные комментарии и оплата. Результатом общения остался доволен.
Ответный отзыв
EvgenySedov
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$80
10 баллов
11 лет назад
Несколько флеш-баннеров
Сотрудничеством доволен. Все быстро и качественно. При работе учитываются все пожелания и в случае чего оперативно вносятся изменения. Рекомендую.
сотрудничество прошло замечательно
Ответный отзыв
slyfox
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Приватно для Андреев Александр (LaBestia)
+10 как всегда )
Как всегда - приятное общение и своевременная оплата!
Ответный отзыв
Jhony
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Флеш баннер. Частный проект для LaBestia
Как всегда отличная работа. Спасибо Саша.
В очередной раз доволен сотрудничеством!
Ответный отзыв
slyfox
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Приватно для Андреев Александр (LaBestia)
Как всегда все отлично! )
В который раз убеждаюсь - образцовый заказчик!
Ответный отзыв
Веб-программирование
5 отзывов
от $50
от 2 дней
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