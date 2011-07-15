Александр Андреев LaBestiaLaBestia
37 летБеларусь/Минск
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Логотип для яхтклуба312 просмотров
- Логотип для MOKO295 просмотров
- Баннер для webincom.ru299 просмотров
- Анимированная шапка для сайта r163.ru284 просмотра
- Слайдер для сайта mage.ws210 просмотров
- Интерактивная карта Турции для сайта ardtravel.ru215 просмотров
- Интерактивная шапка "Прокачай!"229 просмотров
- Анимация часов220 просмотров
- Интерактивная карта ORION358 просмотров
- Интерактивная карта учебных заведений323 просмотра
- Баннер для сайта unicode-charset.com375 просмотров
- Анимация логотипа "Школа успеха"296 просмотров
Отзывы заказчиков
$500
8 баллов
11 лет назад
Хорошо поработали. Результатом доволен. Учитываются все пожелания и коррективы!
Ответный отзыв
Сотрудничество с Александром было приятным и плодотворным. Своевременные комментарии и оплата. Результатом общения остался доволен.
$80
10 баллов
11 лет назад
Сотрудничеством доволен. Все быстро и качественно. При работе учитываются все пожелания и в случае чего оперативно вносятся изменения. Рекомендую.
Ответный отзыв
сотрудничество прошло замечательно
$40
10 баллов
12 лет назад
+10 как всегда )
Ответный отзыв
Как всегда - приятное общение и своевременная оплата!
$20
10 баллов
12 лет назад
Как всегда отличная работа. Спасибо Саша.
Ответный отзыв
В очередной раз доволен сотрудничеством!
$100
10 баллов
12 лет назад
Как всегда все отлично! )
Ответный отзыв
В который раз убеждаюсь - образцовый заказчик!
Веб-программирование
5 отзывов
от $50
от 2 дней
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