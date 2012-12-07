Разработка интерактивной карты

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок254 просмотра

Необходимо сделать flash-карту. Все подробности в приложенном файле.

Работать нужно неспешно. Сроки август - октябрь.

Только для исполнителей с отзывами и портфолио.

Участие в аналогичных проектах приветствуется.

По поводу дизайна карты:

1. Дизайна нет, только координаты точек дороги на Яндекс-картах и координаты точек культурного наследия.

2. По авансу - без проблем, но не более 30%

Пожалуйста не пишите в личку, оставляйте свою заявку здесь с указанием цены.

13 лет назад
shurman
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

LaBestia
39 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$500
60 дней
Хорошо поработали. Результатом доволен. Учитываются все пожелания и коррективы!
Сотрудничество с Александром было приятным и плодотворным. Своевременные комментарии и оплата. Результатом общения остался доволен.

Заявки фрилансеров

LaBestia
39 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад