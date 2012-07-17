Есть сайт http://www.flora.dn.ua/ 1. На странице с отзывами http://www.flora.dn.ua/comments.html нужно сделать постраничный вывод отзывов (с реглировкой количества отзывов на странице) 2. Прикрутить возможность оплаты через карточки виза и ...
Сбор информации для ежедневной биржи цен
Необходимо разработать модуль для сайта портала птицеводов модуль, который мог бы автоматический ежедневно снимать цифры с других сайтов для формирования собственного табло по ценам на определенные материалы и сырье (как на бирже) с анализом предыдущих периодов и выдачей графических знаков об изменениях. Также эти цифры должны оставаться в базе данных с архивацией. При не реальности автоматического снятия информации, сделать удобную консоль для контент менеджера для заполнения в базу данных.
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