Сбор информации для ежедневной биржи цен

Необходимо разработать модуль для сайта портала птицеводов модуль, который мог бы автоматический ежедневно снимать цифры с других сайтов для формирования собственного табло по ценам на определенные материалы и сырье (как на бирже) с анализом предыдущих периодов и выдачей графических знаков об изменениях. Также эти цифры должны оставаться в базе данных с архивацией. При не реальности автоматического снятия информации, сделать удобную консоль для контент менеджера для заполнения в базу данных.