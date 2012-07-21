Небольшие доработки на wordpress

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Завершен2 заявки174 просмотра

Для сайта необходимо сделать форму из нескольких вопросов и настроить выгрузку в excel данных этой формы. cms Wordpress. срок - 1 день. оплата вебмани.

WordPress
13 лет назад
cmyker
Олег 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
119 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

dolg_andrey
Андрей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$30
2 дня
Все мои просьбы были учтены. Андрей все хорошо объяснил и показал. Рекомендую.
Весьма приятно было работать, оплачено сверх договоренности, очень хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

dolg_andrey
Андрей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

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