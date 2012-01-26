Скрипт расчета стоимости поездки

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки156 просмотров

Нужно скрипт расчета стоимости поездки на такси php+ajax c показом на Гугл, система джумла

расчет поездки по карте.сейчас это реализовано на яндексе, смотреть можно тут, http://www.svobodnoe-taxi.ru/taxi.php

Задача

Скрипт уже использует гуглмапс, нужно внести в расчет стоимости учет пробок, которые нужно взять из яндекс карт

AJAXJoomlaPHP
13 лет назад
Vladim
45 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
29 отзывов(-4)

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