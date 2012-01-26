Нужно скрипт расчета стоимости поездки на такси php+ajax c показом на Гугл, система джумла

расчет поездки по карте.сейчас это реализовано на яндексе, смотреть можно тут, http://www.svobodnoe-taxi.ru/taxi.php

Задача

Скрипт уже использует гуглмапс, нужно внести в расчет стоимости учет пробок, которые нужно взять из яндекс карт