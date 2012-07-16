Для доработки проекта требуется PHP-программист. Проект реализован на 80%, необходимо закончить его согласно тз. Понимание ООП и паттернов обязательно.
Нужно настроить плагин для wordpress
Всем привет ребята!
В общем есть один плагин для wordpress блога, называется "Заплати Лайком". Принцип работы следующий – чтобы читателю просмотреть весь контент целиком на блоге, ему надо кликнуть на какую-то кнопку. Все просто. Пока не нажал – читает анонс.
Установил его, а он криво работает. Вот можете посмотреть пример – http://isif-life.ru/samoobrazovanie/bankomat-ne-vydal-dengi-chto-delat-esli-bankomat-sel-dengi.html
Не отображается почему-то кнопка facebook + вообще как-то криво кнопки сидят. Спрашивал у разработчика мне сказали, что у меня какие-то ошибки javascript в блоге. И дали скрин блога в аттаче (ниже прикрепил).
Проверял на других блогах, все работает и отображается ровно, но вот кнопки facebook все равно нет.
Помогите все настроить как надо. Деньгами не обижу, главное все четко сделать!
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