Нужно настроить плагин для wordpress

Всем привет ребята!

В общем есть один плагин для wordpress блога, называется "Заплати Лайком". Принцип работы следующий – чтобы читателю просмотреть весь контент целиком на блоге, ему надо кликнуть на какую-то кнопку. Все просто. Пока не нажал – читает анонс.

Установил его, а он криво работает. Вот можете посмотреть пример – http://isif-life.ru/samoobrazovanie/bankomat-ne-vydal-dengi-chto-delat-esli-bankomat-sel-dengi.html

Не отображается почему-то кнопка facebook + вообще как-то криво кнопки сидят. Спрашивал у разработчика мне сказали, что у меня какие-то ошибки javascript в блоге. И дали скрин блога в аттаче (ниже прикрепил).

Проверял на других блогах, все работает и отображается ровно, но вот кнопки facebook все равно нет.

Помогите все настроить как надо. Деньгами не обижу, главное все четко сделать!