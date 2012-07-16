Создать площадку для проведения вебинаров

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки105 просмотров

Нужно создать площадку для проведения онлайн семинаров (вебинаров) в рамках одного проекта. Сервис должен выдерживать до 1000 посетителей. Иметь чат, демонстрацию слайдов и другие возможности. В качестве примера можно посмотреть площадку webinarexpert.ru или любую другую.

Что потребуется для создания вебинарной площадки? Какое оборудование? Сколько будет стоить и какие сроки?

13 лет назад
kliker
50 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
22 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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