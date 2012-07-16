Создать площадку для проведения вебинаров

Нужно создать площадку для проведения онлайн семинаров (вебинаров) в рамках одного проекта. Сервис должен выдерживать до 1000 посетителей. Иметь чат, демонстрацию слайдов и другие возможности. В качестве примера можно посмотреть площадку webinarexpert.ru или любую другую.

Что потребуется для создания вебинарной площадки? Какое оборудование? Сколько будет стоить и какие сроки?