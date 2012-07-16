Работа состоит в дальнейшей разработке одного проекта на самописном движке (PHP). Сайт (dev.maxalus.com) является социальной сетью с возможностью размещать в системе свою информацию (объявления, подарочные сертификаты и пр.). При полном взаимопонимании долговременная ...
Доработки по сайту на PHP фреймворке CodeIgniter
Добавления фильтров.
И дальнейшая работа с сайтом на регулярной основе.
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