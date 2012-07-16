Задачи: Доработать форум на движке phpbb 3.0.10, сделать деактивацию ссылок в старых сообщениях, очистить форум от битых ссылок, починить мод напоминаний для тех кто давно не был на конференции (глючит), поменять названия у некоторых ...
Кросспостинг в социалки (плагин ВП)
нужен плагин для вп, кроспостинг в одноклассники, вк, фб, жж, твитер.
проход по постам добавленным в базу mysql
от вас цена и сроки
либо чуть чуть изменить один плагин
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