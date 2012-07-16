Кросспостинг в социалки (плагин ВП)

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Закрыт2 заявки113 просмотров

нужен плагин для вп, кроспостинг в одноклассники, вк, фб, жж, твитер.

проход по постам добавленным в базу mysql

от вас цена и сроки

либо чуть чуть изменить один плагин

MySQL
13 лет назад
zagrenat
Ренат 
44 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров