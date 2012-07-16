Доработка форума на движке Vbulletin

Мне нужно :

1 Сделать чтобы новые и популярные темы на форуме выводились вверху под шапкой

2 Убрать кнопку ,,новая тема ,, из поля зрения незарегистрированных юзеров

3 Убрать надписи и кнопки из шапки форума .

В перспективе буду обращаться к вам периодически чтоб что-то допилить . Желательно чтоб исполнитель задания был хорошо знаком с движком Вбуллетин . Макс цена контракта 15 долл , победит тот , кто предложит меньшую цену .