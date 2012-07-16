Посоветуйте цмс или систему для веба (лучше на пхп) в которой можно сделать следующее: Создать какую-то страницу. На страницу добавить блоки текста с различными данными, разграничить доступ к блокам на этой странице по пользователям ...
Доработки на Joomla-сайте
Необходимо доработать пару деталей на сайте под управлением Joomla.
Работы на 2-3 часа.
Подробности (ТЗ), интересующимся при собеседовании...
e-mail: [email protected]
ICQ: 568974857
Skype: Web.goliaf (предпочтительно)
Тел: 8-928-100-9-112
С Уважением,
Антон К.
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