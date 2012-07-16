Доработки на Joomla-сайте

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок130 просмотров

Необходимо доработать пару деталей на сайте под управлением Joomla.

Работы на 2-3 часа.

Подробности (ТЗ), интересующимся при собеседовании...

e-mail: [email protected]

ICQ: 568974857

Skype: Web.goliaf (предпочтительно)

Тел: 8-928-100-9-112

С Уважением,

Антон К.

Joomla
13 лет назад
Goliaf
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров